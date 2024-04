Waarom Volvo blij is met de softwareproblemen van de Volvo EX90

Nieuws

Auto's met softwareproblemen zijn meestal slecht nieuws. Daar is Jim Rowan, Volvo's hoogste baas, het niet mee eens. Hij verwacht dat Volvo op termijn profijt zal hebben van de software-issues die de lancering van de Volvo EX90 hebben vertraagd.



De Volvo EX90 werd in november 2021 gepresenteerd, maar loopt pas sinds kort van de productielijn in de Amerikaanse fabriek. Oorzaak: softwareproblemen. Als gevolg kunnen de eerste EX90-klanten pas in de loop van 2024 hun langverwachte elektrische SUV van de dealer in ontvangst nemen.

Volvo-CEO Jim Rowan zei onlangs tegen Automotive News Europe dat de problemen met de EX90 de toekomstige modellen ten goede zullen komen. Dat zou ook goed zijn voor de financiën van Volvo: "Toen we de Volvo EX90 uitstelden, was dat deels om ervoor te zorgen dat de software hergebruikt kon worden," zei Rowan.



Lagere ontwikkelingskosten



Het geld dat Volvo aan de ontwikkeling van de software heeft besteed, zal zich volgens Rowan in de komende vijf tot zes jaar gaan uitbetalen. "De software die we hebben geschreven en getest in de EX90, is zo toekomstbestendig dat de ontwikkelingswerkzaamheden de komende jaren veel minder kostbaar zijn."

Nieuwe Volvo's sneller op de markt



Dat alles is te danken aan een nieuwe computerarchitectuur. Rowan: "We kunnen grote delen van die bestaande architectuur hergebruiken, een krachtiger computerchip plaatsen, wat andere software erin zetten, upgraden van 400 naar 800 volt, enzovoort. Maar de basis kan hergebruikt worden."

Rowan verwacht dan ook dat Volvo toekomstige modellen veel sneller op de markt kan brengen dan de EX90. "We kunnen ervoor zorgen dat de tijd tussen de presentatie van die auto's en de marktintroductie nog maar een een paar maanden bedraagt, in plaats van een jaar of langer."