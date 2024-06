Volvo EX90 is eerste auto met batterijpaspoort - deze voordelen heeft dit voor jou

Nieuws

Vanaf februari 2027 moeten alle nieuwe elektrische auto's die in Europa verkocht worden een batterijpaspoort hebben. Wat is dit en wat moet je ermee?

Dat een elektrische auto beter voor het milieu is dan een auto met een verbrandingsmotor, daar is bijna iedereen het wel over eens. Althans, zolang-ie over de weg rijdt. Want dan stoot een EV geen schadelijke stoffen uit. Maar het wordt een ander verhaal als we kijken naar de herkomst en samenstelling van de batterij.

In batterijen van EV's zitten metalen, waaronder in veel gevallen kobalt. En dit metaal wordt soms onder discutabele omstandigheden gewonnen, waarschuwde Amnesty eerder. Congo heeft de grootste voorraden en de inwoners hier worden bedreigd en uit hun huizen verjaagd om plaats te maken voor mijnbouw. En op andere plekken komt zelfs kinderarbeid voor om het goedje uit de grond te halen.

Zo bekeken zit je toch met een heel ander gevoel achter het stuur van je elektrische auto. De Europese Unie wil nu inzichtelijk maken wat de herkomst van de batterij is en stelt vanaf februari 2027 een batterijpaspoort verplicht voor elke nieuwe EV die verkocht wordt.

Dit is het doel van het batterijpaspoort

Het doel van het batterijpaspoort is het verschaffen van uitgebreide informatie over de batterij. Denk bijvoorbeeld aan de samenstelling van de batterij ofwel: welke materialen zitten erin verwerkt? Hiermee krijg je een beter beeld van de impact op het milieu, is het idee van de EU. Bovendien moeten op deze manier batterijen aan bepaalde duurzaamheids- en veiligheidsnormen voldoen.

Het batterijpaspoort bevat gegevens over de volgende punten:

gebruikte materialen en hun herkomst

ecologische voetafdruk van de batterij

naleving van mensenrechten en sociale normen bij de inkoop

prestaties en mate van duurzaamheid (levensduur)

recycling en hergebruik

Hiermee krijgen consumenten een beter en meer gedetailleerd beeld van de levenscyclus van de batterij. En dit moet leiden tot weloverwogen keuzes. Maar het batterijpaspoort heeft ook gevolgen voor autofabrikanten. Zij moeten een manier vinden om de vereiste gegevens te verzamelen, verifiëren, beheren én rapporteren. Hierbij moet de hele toeleveranciersketen onder de loep worden genomen. Dat vraagt om de nodige investeringen, maar het is voor een goed doel.

Volvo EX90 heeft de primeur

Volvo wacht niet totdat het 2027 is en voorziet de nieuwe Volvo EX90 al van een batterijpaspoort. Hiermee is de elektrische SUV de eerste auto wereldwijd die dit heeft, aldus Auto News Europe. Dat Volvo vooroploopt, viel te verwachten. In 2019 kondigde Volvo aan dat het met block-chain technologie een verantwoord gebruik van kobalt in zijn elektrische modellen garandeert.

Het batterijpaspoort van de Volvo EX90 is ontwikkeld met de Britse start-up Circulor. Het maakt gebruik van block-chain technologie en heeft vijf jaar geduurd om te ontwikkelen.

Vanessa Butani is hoofd mondiale duurzaamheid bij Volvo en vertelt dat het introduceren van het batterijpaspoort bijna drie jaar voordat de regelgeving van kracht wordt, bedoeld is om transparant te zijn naar klanten. "Dit past binnen de doelstelling van Volvo om tegen 2030 alleen volledig elektrische auto's te produceren."

Batterijpaspoort met QR-code

Volvo-eigenaren kunnen via een QR-code aan de binnenkant van de bestuurdersportier toegang krijgen tot een vereenvoudigde versie van het batterijpaspoort. Een volledige versie wordt aan toezichthouders verstrekt en bevat uitgebreidere informatie, inclusief de actuele staat van de batterij, essentieel voor het beoordelen van de waarde van tweedehands EV's. Het batterijpaspoort wordt uitgerold naar alle elektrische modellen van Volvo en zal gedurende 15 jaar up-to-date worden gehouden.

Volvo EX90 test

De Volvo EX90 gaat binnenkort in productie in Charleston, Amerika. Eind augustus maken we de eerste testkilometers met de elektrische SUV die na de zomer aan de eerste kopers uitgeleverd wordt.