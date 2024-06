Waarom Chinese automerken zoals BYD heus niet bang zijn voor een Europese importheffing

Nieuws

Voor een goedkope elektrische auto moet je bij de Chinese merken zijn. Maar zelfs op een goedkope BYD zitten dikke winstmarges. Dat de EU het importtarief wil verhogen, is voor de Chinezen dan ook niet zo'n probleem.



Als de Europese Unie besluit om importtarieven te gaan heffen op Chinese auto's, heeft dat vrijwel geen invloed op de verkopen. Chinese autofabrikanten hebben zulke hoge marges ingebouwd op de Europese prijzen dat ze tegen een stootje kunnen. Dat zegt Matthias Schmidt van Schmidt Automotive Research, aldus Automotive News Europe. Het betekent dat de prijs van een Chinese elektrische auto niet of nauwelijks omhooggaat als de EU besluit tot het verhogen van de heffingen.

Importtarief van 50 procent pas effectief

De Europese Commissie sorteert al maanden voor op een verhoging van de importtarieven op Chinese auto's. Zo wil de EU de concurrentie met de Europese merken eerlijker maken. Na de Europese verkiezingen wordt daarover een beslissing genomen. Het zou gaan om een verhoging van 10 naar 30 procent. Dat zet geen zoden aan de dijk, zegt de Amerikaanse Rhodium Group, een denktank die zich bezighoudt met de Chinese economie. Pas bij een tarief van 50 procent zou er volgens de denktank enig effect zijn.

In eigen land krijgen de Chinese automerken volgens Schmidt Automotive Research zoveel kostenvoordelen dat ze nog steeds een mooie winst maken op de auto's die naar Europa worden verscheept. Omdat Chinese merken in Europa nog niet zo'n sterke reputatie hebben, zullen ze de prijs van hun auto's niet verhogen. Realistischer is dat de prijs hetzelfde blijft en de winstmarges kleiner worden. De consument zal dus niets merken van de handelsoorlog.



Wat is een Chinese auto?



Het verhaal wordt nog lastiger als je de vraag stelt wat een Chinese auto is. Ook de meeste Europese merken bouwen auto's in China en de Tesla Model 3 wordt er eveneens gebouwd. Worden alleen de Chinese merken opgezadeld met hoge importtarieven of geldt het voor alle auto's die in China worden gebouwd? In dat geval ondervinden ook concerns zoals BMW, Mercedes en Stellantis nadelen van de tarieven.



In 2023 werden in Europa 300.000 elektrische auto's verkocht die in China van de band rolden. Dat is 19 procent van het totaal. De Tesla Model 3 was met afstand het meest verkochte product uit China, met een aantal van 99.500.



BYD-prijs: vergelijking Nederland en China

We nemen zelf de proef op de som en vergelijken de Nederlandse prijzen met de bedragen die BYD in thuisland China hanteert. Hiervoor bekijken we de vanafprijzen, dus het laagste bedrag waarvoor je in dat model kunt rijden.



Prijsvergelijking van BYD-modellen in Nederland en in China, met het verschil in euro's

Model Vanafprijs Nederland Vanafprijs China Verschil in euro’s BYD Dolphin € 29.990 € 12.930 € 17.060 BYD Atto 3 (Yuan Plus in China) € 38.990 € 15.521 € 23.469 BYD Seal € 45.990 € 23.295 € 22.695 BYD Seal U (Song Plus in China) € 42.990 € 23.295 € 19.695 BYD Han € 69.990 € 27.181 € 42.809 BYD Tang € 69.990 € 32.364 € 37.626

Ook volgens persbureau Reuters houdt BYD de prijzen in het buitenland bewust hoog. Dankzij de hoge marges op de in Europa verkochte auto's, is BYD niet in paniek als er een importheffing komt. Het Chinese merk kan ook met een hoger importtarief winst maken op de auto's die het in Europa verkoopt.