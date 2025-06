Chinese auto’s niet populair? Deze EV is al een miljoen keer verkocht

Nieuws

In Nederland wil het nog niet vlotten, maar wereldwijd timmeren Chinese automerken flink aan de weg. Zo heeft BYD volgens carnewschina.com inmiddels al een miljoen exemplaren verkocht van deze ook bij ons bekende elektrische auto.



Het gaat om de BYD Atto 3, in andere markten zoals de Chinese ook wel bekend als de Yuan Plus. Sinds zijn introductie op 19 februari 2022 heeft BYD het model in een razend tempo over de wereld uitgerold, met inmiddels een aanwezigheid in zo’n 110 landen. Het succes kwam snel: na 14 maanden stond de teller al op 300.000 verkochte auto’s.

Daarna ging het nog even door. Binnen anderhalf jaar kwamen daar nog eens 700.000 exemplaren bij. Als je het uitrekent komt het neer op 30 Atto 3’s per uur, 719 per week, 5032 per week en 20.129 exemplaren per maand.

Niet de eerste BYD

Dat zijn serieuze aantallen, maar het is niet het eerste model van BYD dat een miljoen keer over de wereldwijde toonbank is gegaan. De BYD Qin en BYD Song gingen de Atto 3 al voor. Eerstgenoemde is een sedan die nooit de oversteek naar Europa heeft gemaakt, maar de Song ken je waarschijnlijk wel onder zijn Europese alias: de BYD Seal U.

Ook de BYD Seagull, die in aangepaste vorm naar Nederland is gekomen als de BYD Dolphin Surf, verkocht in twee jaar tijd al ruim een miljoen keer.

BYD Atto 3 in Nederland

Hoe heeft Nederland bijgedragen aan het succes van de Atto 3? Zoals eerder gezegd haalt het Chinese merk nog geen enorme aantallen op de Nederlandse markt, maar de Atto 3 is wel al jaren het populairste model van BYD.

In 2022 kwam het model ook in Nederland op de markt, en verkocht BYD er 161. Het jaar dat volgde was al succesvoller met 1070 verkopen, maar in 2024 beleefde het model zijn beste jaar met 1300 registraties. Dit jaar is de Atto 3 voor het eerst niet meer de populairste BYD: in de eerste 5 maanden van dit jaar verkocht het merk 720 Seal U’s, ten opzichte van 272 Atto 3’s.