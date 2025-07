Deze concurrent van de Tesla Model Y is nu ook in de uitverkoop

Nieuws

Dat Tesla weer in de warme belangstelling van de autokoper staat, zit BYD niet lekker. En dus komt het Chinese merk met een tegenaanval: de prijs van zowel de BYD Seal als de BYD Seal U is verlaagd.

Na tegenvallende verkopen, heeft de Nederlandse consument de Tesla Model 3 en de Tesla Model Y weer omarmd. De elektrische SUV was in juni 2025 zelfs de bestverkochte auto van het land - zie het bericht hieronder.

De Seal en de Seal U zijn de concurrenten van de Model 3 en de Model Y. De een is een elektrische sedan, de ander een elektrische SUV - al is laatstgenoemde er ook als plug-in hybride. En dus zit BYD met die hogere verkoopcijfers van Tesla in de maag. Wat doe je dan als automerk? Je scherpt de prijzen aan.

BYD Seal vs Tesla Model 3

De Seal begint als Limited Edition nu bij 38.690 euro. Daarmee is de eerdere instapper Comfort van 40.690 euro van de prijslijst verdwenen. Ter vergelijk: de Model 3 is verkrijgbaar vanaf 39.990 euro. Duurder dus. Maar bij Tesla krijg je wel meer actieradius en vermogen: 460 km/231 pk vs. 513 km/283 pk.

Prijs Tesla Model Y vs. BYD Seal U

Met de Model Y is hetzelfde aan de hand. Die begint bij 45.990 euro. Voor de in prijs verlaagde Seal U moet je voortaan 43.690 euro meenemen (Limited Edition). Daarmee schuift de Comfort een plekje op (vanaf 45.690 euro). De actieradius van beide SUV's is gelijk: 500 km. Qua vermogen wint de Model Y: 299 vs. 217 pk.

Maar nu komt het: wie van zijn oude auto af wil en snel is, krijgt bij Tesla 4000 euro inruilkorting. De enige voorwaarden zijn dat je vóór 15 augustus een Model 3 of Model Y bestelt en dat de auto vóór 30 augustus geleverd wordt - zie het bericht hieronder. Pak je die korting, dan ben je bij Tesla alsnog goedkoper uit. Je betaalt 35.990 euro voor de Model 3 en 41.990 euro voor de Model Y.

Ook de prijsverlagingen van de Seal en de Seal U zijn van tijdelijke aard. Het betreft namelijk voorraadmodellen.