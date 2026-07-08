TEST elektrische SUV's: oudgediende verslaat Kia EV5 op twee cruciale onderdelen

Tests

Kia introduceert het ene na het andere succesnummer. De Kia EV5 gaat vast ook een mooie toekomst tegemoet. Hoewel: op twee terreinen laat een oudgediende de Koreaan in het stof bijten.

Wij testen de nieuwe Kia EV5 tegen de volledig elektrische BYD Seal U, de Peugeot E-5008 210 en de Skoda Enyaq 85. Alle auto's zijn tussen de 4,60 en 4,80 meter lang. De prijzen beginnen rond de 45.000 euro.

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Extra comfort kost extra geld

Van de vier testauto’s beschikt alleen de Skoda over een adaptief gedempt onderstel. Daarvoor is niet alleen het Business Upgrade Plus-pakket Maxx (à 3960 euro) een verplichting. Je zult ook moeten investeren in de Business Edition-uitvoering (à 3500 euro). Al met al betekent dit een forse investering voor de adaptieve schokdempers.

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In deze test trekt de Enyaq echter duidelijk profijt uit het systeem. Je kunt de instellingen zeer nauwkeurig op je persoonlijke voorkeuren afstemmen. De elektronisch gestuurde dempers voorkomen niet dat de carrosserie in snelle bochten gaat overhellen, maar dat nauwelijks afbreuk aan het hoogstaande veercomfort. Ook wanneer de auto tot de max is bepakt, blijft hij op een hobbelige ondergrond de rust zelve.

Kia EV5 rijdt stevig

De Kia EV5 toont zich op dit testonderdeel eveneens van zijn beste kant. Daar drukt de uitstekende torsiestijfheid van de carrosserie beslist zijn stempel op. De afstemming van de vering en schokdemping is echter relatief stevig. Maar bij het in- en uitveren van de wielen, hervindt de Kia alweer snel zijn rust. Op een korte opeenvolging van oneffen­heden, zorgt het onderstel toch voor enige hectiek.

Wagenziek in de BYD Seal U

De BYD heeft een heel ander karakter. De Seal U vangt de zwaarste aanslagen op de wielophanging soepel op, maar dit levert in sommige situaties ook wat te sterke carrosseriebewegingen op. Als je geen sterke maag hebt, geen probleem, maar mensen die overgevoelig zijn voor wagenziekte, zijn gewaarschuwd …

De Peugeot komt qua veercomfort het dichtst in de buurt van de Kia. Toch mist het onderstel van de E-5008 verfijning. Op korte oneffenheden voel je de schokdempers duidelijk verstarren.

Beste stoelen in de Skoda

Extra zitcomfort wordt in de geteste Kia, Peugeot en Skoda tegen meerprijs geleverd. In de Skoda ondervind je de beste zijdelingse ondersteuning, in de Kia is de schuimvulling van de meest aangename hardheid en de Peugeot biedt de meeste instelmogelijkheden. De massagefunctie in de E-5008 is daarnaast onze favoriet.

Jammer maar helaas: de stoelen in de BYD zien er heel comfortabel uit, maar aan de kwaliteiten van de optionele fauteuils in de andere drie testauto’s, kunnen ze niet tippen. Al met al pakt de Skoda de meeste comfortpunten.

Skoda Enyaq: de snelste ...

De Skoda Enyaq 85 is in deze test de enige auto die zijn elektromotor tussen de achterwielen heeft. De Skoda levert verreweg de beste prestaties van alle vier de testauto’s. Zeker op snelheden boven de 100 km/h voel je in de andere drie auto’s duidelijk dat de stroomkraan langzaam wordt dichtgedraaid. Voor de boeken: de Kia bereikt al bij 165 km/h zijn topsnelheid, de Skoda mag tot 180 km/h doordraven.

... én de zuinigste

De uitstekende prestatiecijfers van de Skoda staan een gunstig stroomverbruik echter niet in de weg. Gedurende de test noteren wij een gemiddelde van 19,3 kWh/100 km. Daarmee blijft de Enyaq als enige auto onder de 20 kWh-grens. In de dagelijkse praktijk is een lager verbruik zeker haalbaar. De Kia zit in deze test, waarin we ook op de autobahn rijden en prestatietests doen, op 21,5 kWh/100 km.

Snelladen Peugeot valt tegen

De Peugeot, die met 73 bruikbare kWh’s de kleinste accucapaciteit heeft, moet als eerste een laadstation opzoeken. Voor de E-5008 wordt een hoogste laadkracht van 160 kW opgegeven, maar zelfs als je de accu pre-conditioneert, zul je zoveel kW’s zelden halen.

De BYD beschikt over het grootste accupakket, maar dat voordeel wordt teniet­gedaan door het hoge verbruik. Gecalculeerd op basis van het testverbruik, halen we met geen van de auto’s een afstand van 400 kilometer uit een volle accu.

De volledige test, inclusief alle meetgegegevens, lees je in de extra dikke Auto Review 7/2026.