Dit populaire model is plotseling de goedkoopste zevenzitter van Nederland

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Of je nou een groot gezin hebt of vaak veel mensen vervoert, soms zijn de 5 zitplaatsen die een gewone auto heeft niet genoeg. De Peugeot 5008 kan dit probleem oplossen, en is ook nog eens erg voordelig te rijden. Bij ons is de populaire zevenzitter al te private leasen vanaf een scherpe maandprijs!

Peugeot 5008 private lease bij Peugeot

Peugeot 5008 in het kort

De Peugeot 5008 is vanaf 702 euro te private leasen bij Peugeot. Hiervoor krijg je de elektrische uitvoering. Maar de 5008 is ook met andere aandrijflijnen beschikbaar. Wil je liever niet stekkeren? Dan kun je de SUV ook bestellen als mild-hybride, vanaf 754 euro. Als je wel kunt stekkeren, maar ook een benzinemotor wilt hebben voor de langere afstanden, is de plug-in hybride 5008 ideaal. Benieuwd naar alle specificaties? Die vind je hieronder in het overzicht.

Specificaties

Uitvoering Elektrisch 210 Elektrisch 230 Long Range Elektrisch Dual Motor 325 Plug-in Hybrid 225 Benzine Hybrid 145 Vermogen 213 pk 231 pk 325 pk 225 pk 145 pk Koppel 343 Nm 343 Nm 343 Nm 350 Nm 230 Nm Aandrijflijn (brandstof) Elektrisch Elektrisch Elektrisch (Dual Motor, 4x4) Plug-in hybride (benzine + elektrisch) Mild-hybride (benzine) Gemiddeld brandstofverbruik (WLTP) - - - 2,7 l/100 km 5,6 l/100 km Elektrisch verbruik (WLTP) 17,7 kWh/100 km 17,9 kWh/100 km 18,5 kWh/100 km 21,6 kWh/100 km - 0-100 sprint 9,7 s 9,6 s 6,5 s 8,3 s 11,3 s CO2-uitstoot (WLTP) 0 g/km 0 g/km 0 g/km 61 g/km 126 g/km Accucapaciteit 73 kWh 96,9 kWh 73 kWh 17,8 kWh - Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion WLTP-actieradius 503 km 677 km 472 km 91 km (elektrisch) - Laadvermogen 11 kW 11 kW 11 kW 3,7 kW/7,4 kW - Laadtijd ca. 4 u 30 min ca. 6 u 30 min ca. 4 u 30 min ca. 5 u 15 min (3,7 kW)/ca. 2 u 55 min (7,4 kW) - Snellaadvermogen 160 kW 160 kW 160 kW - - Snellaadtijd (20%-80%) ca. 30 min ca. 27 min ca. 30 min - -

Zijn er buiten zijn veelzijdigheid nog meer voordelen te ontdekken, en wat zijn de nadelen van de 5008? Wij laten het je hier weten, dan kun jij bepalen of de auto iets voor jou is.



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Pluspunten

+ Drie verschillende aandrijflijnen

+ Premium look & feel

+ Erg comfortabel geveerd

Minpunten

- Beenruimte derde zitrij

- Ergonomie I-cockpit werkt niet voor iedereen

- Bagageruimte (259 liter) met 3 zitrijen

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Peugeot 5008 uitrustingen

De Peugeot 5008 is verkrijgbaar in drie uitrustingsniveaus: de Allure, GT en GT Exclusive. Die zijn op de volgende manier te onderscheiden:

Allure

De instapper heeft al een 7-zits configuratie met verstelbare rugleuningen op de derde zitrij, het PEUGEOT Panoramic i-Cockpit met zwevend dubbel HD-scherm (2x10"), Wireless Mirror Screen voor Apple CarPlay en Android Auto, een achteruitrijcamera met parkeerhulp achter en 18 inch lichtmetalen velgen 'Basel'. Ook aan boord: getinte achterste zijruiten, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels en LED-koplampen met drie lichtklauwen als dagrijverlichting.

GT

Voegt een groter 21 inch gebogen HD-scherm toe met capacitief EDGE-touchscreen en configureerbare i-Toggles, plus PEUGEOT i-Connect Advanced Navigatie en Connect Plus. Krijgt er bovendien een Adaptive Safety Plus Pack, koplampen met Matrix LED-technologie, parkeerhulp ook vóór, verwarmbare voorstoelen en stuurwiel, en automatische airconditioning in drie zones bij. Herkenbaar aan de 19 inch velgen 'Breda' en de "GT" interieur- en exterieurstyling met glanzend zwarte dakrails.

GT Exclusive

Het topmodel voegt leder Nappa bekleding toe, een geventileerde en elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met massagefunctie, verwarmbare buitenste achterbankstoelen en een 360°-camera (Viseopark 3) met parkeerhulp aan de zijkant. Compleet met Drive Assist Plus Pack, een draadloze telefoonlader en 20 inch velgen 'Sofia'.

Ga naar de goedkoopste Peugeot 5008 als zevenzitter