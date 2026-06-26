Tests

Veel mensen vinden dat alle elektrische SUV's op elkaar lijken. Maar kijk je naar de rijeigenschappen, dan bestaan er nog grote verschillen. Wij testen de nieuwe Kia EV5 tegen drie belangrijke concurrenten.

Natuurlijk zijn prijs, actieradius en de uitrusting van een auto belangrijk. Maar onderschat zeker de rijeigenschappen niet. Voel je je prettig en veilig achter het stuur?

Heb je het idee dat jij de auto onder controle hebt, of is het een beetje andersom? En hoe reageert de auto onder extreme omstandigheden? Dat testen we bij vier elektrische SUV's: de Kia EV5, de BYD Seal U, de Peugeot E-5008 en Skoda Enyaq.

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Skoda Enyaq maakt verwachtingen niet waar

Gegevens als achterwielaandrijving, 286 pk en 545 direct beschikbare newtonmeters, beloven een heleboel rijplezier. Toch voldoet de Skoda Enyaq niet helemaal aan de hooggespannen verwachtingen. Nu rijdt de Enyaq - in overdrachtelijke zin - probleemloos rondjes om zijn concurrenten, wat mede te danken is aan de kleine draaicirkel.

Maar wanneer je met de Skoda op zoek gaat naar de grenzen van zijn onderstel, grijpen de elektronische regelsystemen algauw resoluut in. Veiligheid voor alles, wat bij een op gezinsgebruik gerichte SUV natuurlijk volstrekt logisch en wenselijk is.

Kia EV5 heeft kortste remweg

Voor de Kia EV5 hoeft het allemaal niet zo dynamisch. Wanneer je zijn limieten aftast, voel je de besturing tegenwerken. De auto ligt echter solide op de weg en laat zich met voldoende gevoel van richting veranderen. Opnieuw geldt: veiligheid voorop. Wat ons betreft had de EV5 wel een wat kleinere draaicirkel mogen hebben. Met zijn korte remwegen vanaf 100 respectievelijk 150 km/h (35,3 en 78,4 m) is de Kia de topper van het stel.

Streng afgeregelde Peugeot 5008

Op enige afstand volgt de Peugeot E-5008. Op het testcircuit toont hij geen enkele interesse in snelle rondetijden. De regelsystemen smoren elke vorm van rijplezier in de kiem, en door de nadrukkelijke rolbewegingen van de carrosserie is de lol er snel vanaf. Het kleine formaat van het stuur suggereert een karterachtige directheid, maar in werkelijkheid moet je het stuur flink doordraaien om de bocht te ronden.

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Dronken gevoel in BYD Seal U

Communicatieve vaardigheden zijn bij de BYD Seal U ver te zoeken. Zijn besturing is ronduit gevoelloos, waardoor het in elke bocht maar een beetje gokken is in welke richting de voorwielen draaien. Vermogens- en rempedaal missen iedere vorm van terugkoppeling, de voorwielen schreeuwen in krappe bochten letterlijk om tractie.

De gemiddelde koper zal de Seal U waarschijnlijk zelden tot het uiterste vergen, maar zelfs bij lage snelheden is het soms een hele opgave om de auto netjes tussen de lijnen op de weg te houden. Al zwalkend krijg je bijna het idee dat je een slok te veel op hebt.

Matige remmen BYD

Ook op de remmentest valt de BYD door de mand. Bij een noodstop vanaf 100 km/h heeft de Seal U in vergelijking met zijn concurrenten bijna een autolengte extra nodig om volledig tot stilstand te komen. Vanaf 150 km/h is het helemaal een drama: dan heeft de BYD bijna 87 meter nodig op tot stilstand te komen.

De volledige vergelijkende tes, inclusief alle meetgegevens, staat in Auto Review 7/2026.