Tests

Er komt weer een nieuw Chinees merk naar Nederland: Changan. Alhoewel, in het thuisland is het al decennialang actief en een van de grootste producenten. Wat heeft Changan aan de Nederlandse markt toe te voegen?

Laten we beginnen bij het merk Changan. We kunnen ons voorstellen dat dit je weinig tot niets zegt. Toch is deze fabrikant geen groentje, zoals we al aangaven. In China timmert het merk al 45 jaar aan de weg en is het uitgegroeid tot een van de grootste autoproducenten van het land. Het schaart zich in hetzelfde rijtje als BYD, Geely, SAIC Motor en Chery.

Wereldwijd verkoopt Changan miljoenen auto’s per jaar, maar tot voor kort was het in Europa nog niet actief. Daar gaat verandering in komen, want Changan wil hier meerdere modellen op de markt brengen, ook in Nederland. Het belangrijkste model is de Deepal S05 waarmee wij rijden.

SportContact 7 Zomerband met sportieve scores Maximale grip, korte remwegen en nauwkeurige handling op natte én droge wegen voor ultieme sportieve controle. Ontdek meer

Het gaat hier om een C-segment SUV die de strijd wil aangaan met auto’s als de Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4, MG S6 en Citroën C5 Aircross. Uiterlijk valt er niet zo gek veel op: we hebben moeite om ’m te onderscheiden van al de vele andere elektrische SUV’s uit China. En op technisch vlak dan? In de Deepal S05 ligt ongeacht de uitvoering een LFP-accu van 68,82 kWh, die je 485 kilometer ver brengt. Opladen gaat ‘gewoon’ met 11 kW en voor het snelladen communiceren de Chinezen een piekvermogen van 200 kW. Daarmee laadt de batterij in 26 minuten van 5 naar 80 procent. Dat is binnen het segment een keurige tijd.

Stoelen als in een premiumauto

Het interieur geeft je een gevoel van kwaliteit. De materialen zijn mooi en de afwerking is dik in orde. Vooral de stoelen vallen in positieve zin op: ze zitten bijzonder lekker. Een interieur als dit vind je normaal gesproken in een duurdere premiumauto.

Bovendien is de uitrusting uitgebreid. De testauto is de Max-versie, met standaard een panoramadak, een warmtepomp en een head-up display. Hij heeft zelfs een elektrische onderbeensteun voor de bijrijder en we kunnen naar eigen ervaring zeggen: dit valt in de smaak bij je passagiers. Op de achterbank zit je ook goed, met genoeg been- en hoofdruimte voor langere mensen.

De kofferbak is met 492 liter wel aan de kleine kant. Dat doen de ID.4 (533 l), ë-C5 Aircross (565 l) en Enyaq (585 l) beter. Maar de Deepal S05 slaat terug met zijn respectabele frunk van 159 liter.

Rijden: niet bepaald sportief

De Deepal S05 is comfortabel geveerd. Soms gaat de auto zelfs een beetje deinen, maar vervelend wordt dat niet. De besturing is wel vrij vaag en vooral heel licht. Nee, je moet geen sportieve aspiraties hebben met de Changan. Dat geldt ook voor de acceleratie, ondanks zijn vermogen van 272 pk. Wanneer je het stroompedaal intrapt, lijkt het alsof de aandrijflijn even moet nadenken voordat-ie zijn kracht loslaat. Het is een fractie, maar voor een elektrische auto voelt dat merkwaardig. Ook jammer is dat de recuperatie weinig voorstelt, zelfs in de sterkste stand. One pedal driving zit er gewoon niet in bij de Changan.

Alle functies zijn op het grote 15,4-inch scherm te vinden. Of ja, dat hoop je dan maar … We zoeken ons meerdere keren suf op zoek naar functies die eigenlijk onder een fysiek knopje hadden moeten zitten. Denk bijvoorbeeld aan het bedienen van het verduisteringsscherm voor het panoramadak. Maar, er is ook goed nieuws. Als je je favoriete instellingen gevonden hebt (zoals de off-knop voor de hinderlijkste rijhulpsystemen), dan kun je deze opslaan onder de twee hart-knopjes op het stuur (foto rechts). Heb je ze toch binnen handbereik.

Minder handig is dat Android Auto er meermaals uitvliegt en hapert tijdens onze testperiode. We hopen dat dit probleem bij deze specifieke auto hoort en niet bij alle Deepal S05’s optreedt, want bloedirritant is het zeker.

Meer tests lezen? Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Changan Deepal S05 prijs

De Changan Deepal S05 is er in drie smaken. De instapper is de Pro voor 38.990 euro, daarboven staat de Max voor 41.990 euro en de topversie is de Max AWD voor 44.990 euro.

De Pro vormt de basis met achterwielaandrijving en 272 pk. De Max voegt daar vooral extra luxe aan toe. Denk aan een panoramadak, een head-up display met augmented reality-navigatie, een uitgebreider audiosysteem met 14 luidsprekers en elektrisch verstelbare stoelen met verwarming, ventilatie en geheugenfuncties.

De Max AWD heeft een extra elektromotor bij de vooras. Daarmee wordt de Deepal S05 een vierwielaandrijver. Het systeemvermogen stijgt naar 435 pk en 502 Nm, goed voor een sprint van 0 naar 100 km/u in 5,5 seconden, tegenover 7,5 seconden voor de achterwielaangedreven versies.

Met zijn vanafprijs duikt de Changan onder die van concurrenten als de Citroën ë-C5 Aircross (vanaf 39.590), Volkswagen ID.4 (vanaf 39.990) en Skoda Enyaq (vanaf 42.990 euro).

Conclusie

De Changan Deepal S05 is een comfortabele SUV, die veel uitrusting biedt voor zijn prijs en mooi is afgewerkt. De vraag is echter of mensen het aandurven met zo'n nieuwe Chinese auto. Want, wie kan garanderen dat het merk over een aantal jaar nog actief is in Nederland? Dit vraagstuk speelt bij meer merken, maar die zetten daar een veel lagere prijs tegenover. De S05 is maar duizend euro goedkoper dan een Citroën of een Volkswagen.