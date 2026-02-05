19 onbetrouwbare auto's krijgen dikke onvoldoendes van Consumentenbond

Gert Wegman
Door Gert Wegman
19 onbetrouwbare auto's krijgen dikke onvoldoendes van Consumentenbond

Betrouwbaarheid is voor veel occasionkopers de belangrijkste eigenschap van een auto. Dan wil je natuurlijk geen auto die daar een dikke onvoldoende voor krijgt, zoals de 19 auto’s hieronder.

De Nederlandse Consumentenbond vroeg 50.000 automobilisten naar de hoeveelheid en de aard van de mankementen die zij met hun auto hadden ondervonden. Op basis van de antwoorden op de uitgebreide vragenlijst deelde de bond rapportcijfers uit.

Zo komen de cijfers tot stand

Voor dat cijfer was niet alleen het aantal mankementen van belang. Zo telt een defect waardoor je niet verder kunt rijden, zwaarder dan een probleem waarmee je snel naar de garage moet. Problemen die kunnen wachten, leveren nog iets minder puntenaftrek op. Uiteindelijk resulteert de analyse van de Consumentenbond in een betrouwbaarheidscijfer van 1 tot 10.

De best scorende merken en modellen belichtten we een tijdje geleden al, zie het onderstaande artikel.

Tip
De nieuwe SEAT Ibiza
De nieuwe SEAT Ibiza

Maak kennis met de nieuwe Ibiza, met een nog scherper design en fris interieur. Private Lease 'm nu al vanaf slechts € 299 p/m

Ontdek 'm nu
Lees ook In de top 5 van betrouwbaarste auto's staan twee merken die jij niet verwacht In de top 5 van betrouwbaarste auto's staan twee merken die jij niet verwacht

Slechtste cijfer: 3,7

Helaas waren er ook weer een heleboel auto’s die onder de maat scoorden. Negentien stuks behaalden zelfs een dikke onvoldoende: lager dan een 5,0. Het slechtste cijfer, een 3,7 was voor twee Duitse auto’s: de Opel Astra en de Volkswagen Sharan. Maar ook de Renault Espace, Citroën C4 Grand Picasso en Range Rover Evoque bleven onder een 4,0.

Dikke onvoldoendes voor betrouwbaarheid: twee Duitse auto’s scoren het slechtst
Dikke onvoldoendes voor betrouwbaarheid: twee Duitse auto’s scoren het slechtst

19 minst betrouwbare auto's

Cijfer Merk en model Bouwjaar
3,7 Opel Astra 2009 - 2015
Volkswagen Sharan 2010 - 2020
3,8 Citroën C4 Grand Picasso 2013 - 2018
3,9 Land Rover Range Rover Evoque 2011 - 2018
Renault Espace 2015 - 2022
4,0 Fiat Punto 2012 - 2018
4,2 Opel Meriva 2010 - 2018
Peugeot 3008 2009 - 2016
4,3 Volvo EX30 2023 - nu
Volkswagen Passat 2010 - 2014
4,4 Peugeot 508 2011 - 2018
Volkswagen Touran 2010 - 2015
4,8 Opel Insignia 2008 - 2017
Citroën C4 Picasso 2013 - 2018
Skoda Enyaq 2020 - nu
Renault Scénic 2009 - 2016
4,9 Citroën C3 Picasso 2008 - 2017
Land Rover Discovery Sport 2014 - nu
Opel Corsa 2006 - 2014

Let op onderhoudshistorie

Kanttekening bij deze lijst met ‘zittenblijvers’: in de meeste gevallen gaat het om oudere modellen, in de leeftijd van 10 tot 17 jaar. Bij dergelijke auto’s krijgt het onderhoud vaak minder aandacht dan wenselijk is. Daardoor kan slijtage uiteindelijk ontaarden in een mankement of zelfs pech onderweg. 

Dikke onvoldoendes voor betrouwbaarheid: twee Duitse auto’s scoren het slechtst
Dikke onvoldoendes voor betrouwbaarheid: twee Duitse auto’s scoren het slechtst

Daarom blijft de onderhoudshistorie een belangrijk aandachtspunt voor de aanschaf van een occasion. Is het serviceboekje consequent bijgehouden? Zit er misschien zelfs een stapel onderhoudsfacturen bij? Hoeveel eigenaren heeft de auto de laatste tijd gehad? 

Lees ook Deze 5 occasions bewijzen het: betrouwbare tweedehands auto niet per se Japans Niet alleen Japanners: ook deze 5 tweedehands auto's zijn verrassend betrouwbaar

Deze twee jonge EV's doen het slecht

Helaas komen we ook twee piepjonge auto’s tegen die volgens de Consumentenbond ruim onvoldoende scoren op betrouwbaarheid. 

Dikke onvoldoendes voor betrouwbaarheid: twee Duitse auto’s scoren het slechtst
Dikke onvoldoendes voor betrouwbaarheid: twee Duitse auto’s scoren het slechtst

De Volvo EX30 moest met het schaamrood op de kaken een 4,3 incasseren, de Skoda Enyaq kreeg een 4,8. Schrale troost: veel mankementen van zulke nieuwe (elektrische auto’s) zijn via over the air updates te verhelpen. Maar het blijft irritant.

Tip
De Kodiaq | Ook als Plug-in hybride
De Kodiaq | Ook als Plug-in hybride

Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Kodiaq. Nu ook als Plug-in hybride met elektrische actieradius tot 123 km.

Ontdek 'm nu
Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Meesterlijk!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact