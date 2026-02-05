19 onbetrouwbare auto's krijgen dikke onvoldoendes van Consumentenbond

Nieuws

Betrouwbaarheid is voor veel occasionkopers de belangrijkste eigenschap van een auto. Dan wil je natuurlijk geen auto die daar een dikke onvoldoende voor krijgt, zoals de 19 auto’s hieronder.

De Nederlandse Consumentenbond vroeg 50.000 automobilisten naar de hoeveelheid en de aard van de mankementen die zij met hun auto hadden ondervonden. Op basis van de antwoorden op de uitgebreide vragenlijst deelde de bond rapportcijfers uit.

Zo komen de cijfers tot stand

Voor dat cijfer was niet alleen het aantal mankementen van belang. Zo telt een defect waardoor je niet verder kunt rijden, zwaarder dan een probleem waarmee je snel naar de garage moet. Problemen die kunnen wachten, leveren nog iets minder puntenaftrek op. Uiteindelijk resulteert de analyse van de Consumentenbond in een betrouwbaarheidscijfer van 1 tot 10.

De best scorende merken en modellen belichtten we een tijdje geleden al, zie het onderstaande artikel.

Slechtste cijfer: 3,7

Helaas waren er ook weer een heleboel auto’s die onder de maat scoorden. Negentien stuks behaalden zelfs een dikke onvoldoende: lager dan een 5,0. Het slechtste cijfer, een 3,7 was voor twee Duitse auto’s: de Opel Astra en de Volkswagen Sharan. Maar ook de Renault Espace, Citroën C4 Grand Picasso en Range Rover Evoque bleven onder een 4,0.

19 minst betrouwbare auto's

Cijfer Merk en model Bouwjaar 3,7 Opel Astra 2009 - 2015 Volkswagen Sharan 2010 - 2020 3,8 Citroën C4 Grand Picasso 2013 - 2018 3,9 Land Rover Range Rover Evoque 2011 - 2018 Renault Espace 2015 - 2022 4,0 Fiat Punto 2012 - 2018 4,2 Opel Meriva 2010 - 2018 Peugeot 3008 2009 - 2016 4,3 Volvo EX30 2023 - nu Volkswagen Passat 2010 - 2014 4,4 Peugeot 508 2011 - 2018 Volkswagen Touran 2010 - 2015 4,8 Opel Insignia 2008 - 2017 Citroën C4 Picasso 2013 - 2018 Skoda Enyaq 2020 - nu Renault Scénic 2009 - 2016 4,9 Citroën C3 Picasso 2008 - 2017 Land Rover Discovery Sport 2014 - nu Opel Corsa 2006 - 2014

Let op onderhoudshistorie

Kanttekening bij deze lijst met ‘zittenblijvers’: in de meeste gevallen gaat het om oudere modellen, in de leeftijd van 10 tot 17 jaar. Bij dergelijke auto’s krijgt het onderhoud vaak minder aandacht dan wenselijk is. Daardoor kan slijtage uiteindelijk ontaarden in een mankement of zelfs pech onderweg.

Daarom blijft de onderhoudshistorie een belangrijk aandachtspunt voor de aanschaf van een occasion. Is het serviceboekje consequent bijgehouden? Zit er misschien zelfs een stapel onderhoudsfacturen bij? Hoeveel eigenaren heeft de auto de laatste tijd gehad?

Deze twee jonge EV's doen het slecht

Helaas komen we ook twee piepjonge auto’s tegen die volgens de Consumentenbond ruim onvoldoende scoren op betrouwbaarheid.

De Volvo EX30 moest met het schaamrood op de kaken een 4,3 incasseren, de Skoda Enyaq kreeg een 4,8. Schrale troost: veel mankementen van zulke nieuwe (elektrische auto’s) zijn via over the air updates te verhelpen. Maar het blijft irritant.