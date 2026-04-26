Dure brandstof? Met deze goede caravantrekkers houd je de vakantiekosten in toom

Inspiratie

We betalen ons nu al blauw aan de benzine en diesel. En dan moet de (caravan)vakantie nog komen. Wat gaat een rit naar het zonnige Zuiden wel niet kosten? Als je voor deze (plug-in) hybride of elektrische caravantrekkers gaat, kon dat weleens meevallen.

Voordat er sprake was van dieselgate, gold een auto met dieselmotor als de ideale ­caravantrekker. Een moderne turbodiesel bood de ideale combinatie van veel koppel bij lage toerentallen en een gunstig verbruik. Bovendien was diesel in bijna alle vakantielanden jarenlang goedkoper dan benzine. Kortom: onder caravanners was diesel koning.

Bye, bye diesel

Maar tijden veranderen. Nadat die ‘goeie ouwe’ diesel vanwege sjoemelprak­tijken bij de ­emissiemetingen in een kwaad daglicht kwam te staan, ­werden hybrides steeds populairder. Eerst ‘gewone’ hybrides, later ook de stekkervarianten. Samen met volledig elektrische auto’s zorgden ze voor een kentering op de automarkt.

In Nederland worden bijna geen nieuwe dieselauto’s meer verkocht en ook in andere Europese landen nam hun marktaandeel sterk af. Maar dat betekent niet dat iedereen al overtuigd is van die ‘nieuwerwetse’ aandijflijnen.

EV's en PHEV's slechte caravantrekkers?

Onder de sceptici waren en zijn opvallend veel caravanliefhebbers. Veel van die zuinige hybrides konden immers géén of slechts een heel licht aanhangertje trekken. Een heleboel volledig elektrische auto’s hadden hetzelfde probleem. En bij de EV’s die wél een serieuze ­Tabbert, Kip of Hobby aan de haak verdroegen, was het maar afwachten hoeveel er van het officiële bereik overbleef.

Kort door de bocht was het idee dat je ­tijdens een caravanvakantie met je EV meer tijd op laadstations zou doorbrengen dan op de camping.

“Na drie uur met de caravan rijden ben je sowieso aan een pauze toe.”

Snelladen is goud waard

Natuurlijk lever je flink wat actieradius in als je een caravan of vouwwagen achter je EV bindt. Ga uit van grofweg de helft. Daar staat tegenover dat de koppelrijke elektromotoren van EV’s uitstekend raad weten met een caravan.

Bovendien: als je toch maar 80 km/h mag rijden, dan ben je na pakweg 250 kilometer – een dikke drie uur – sowieso wel aan een pauze toe. Als je elektrische auto goed is in snelladen, dan hoeft die pauze niet al te lang te duren. Houd er wel rekening mee dat je bij buitenlandse laadstations de caravan vaak moet afkoppelen, alvorens te kunnen gaan laden. Dat blijft onhandig, al komen er ook steeds meer laadstations waar dit niet nodig is. Tesla's geven zelfs aan waar je de caravan wel of niet hoeft af te koppelen.

Heeft de camping een laadpaal?

Hoewel plug-in-hybrides vaak maar een klein accupakket hebben, kan het opladen daarvan meer tijd vergen. Simpelweg ­doordat een snellaadmogelijkheid meestal ontbreekt. Daar staat tegenover dat je de kortere ritten rond de camping wel vaak grotendeels elektrisch kunt afleggen – en dat scheelt brandstofgeld. Mits de camping een oplaadmogelijkheid biedt, natuurlijk. Wat dat betreft ben je waarschijnlijk aangewezen op grotere campings.

Lagere kosten vs. iets meer ongemak

We willen EV’s en PHEV’s niet idealiseren als caravantrekker, wel willen we duidelijk maken dat veel oude vooroordelen niet meer opgaan. Daar komt bij dat de resterende nadelen deels worden gecompenseerd door de lagere kosten. Zeker bij de huidige brandstofprijzen. Het blijft wikken en wegen. Maar met het onderstaande vijftal doe je als caravanner een prima keus.

Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV - 2025 - 25.000 km - € 46.950

Van 2013 tot en met 2015 was de Mitsubishi Outlander een enorme bijtellingshit. De jongste generatie is juist een zeldzame verschijning, terwijl zijn elektrische actieradius veel groter is (84 vs. ca. 40 km). Tja, de autoliefde van de Nederlandse leaserijder gaat nu eenmaal door de portemonnee, en op plug-in hybrides valt weinig bijtellingsvoordeel meer te halen.

Voor caravanliefhebbers is de huidige Outlander daarentegen een uitstekende keus. Sterker nog, de Japanner sleepte in 2025 de titel ANWB Trekauto van het Jaar binnen. Volgens het juryrapport waren de ‘enorme trekkracht, de onverstoorbare wegligging en de riante binnenruimte’ de belangrijkste redenen voor de winst. De kogeldruk bedraagt 80 kilo en er mag een geremde caravan van 1,6 ton mee. Vanwege zijn jonge leeftijd is deze tweedehands Outlander nog maar beperkt als occasion leverbaar. Bovendien zijn de prijzen hoog. Deze demo is echter 14.000 euro goedkoper dan nieuw. Rennen!

Hyundai Ioniq 5 AWD Style 73 kWh - 2021 - 80.028 km - € 25.745

Volgens het accurapport dat de garage bij deze Hyundai Ioniq 5 levert, is de aandrijfbatterij nog tot de nok toe gevuld met z’n originele capaciteit van 72,6 kWh (bruto). Hoeveel kilometers je van de opgegeven 481 stuks je nog haalt met een caravan erachter, is even afwachten. Dat weerhield de ANWB er in 2022 niet van om deze stoere Koreaan tot Trekauto van het Jaar uit te roepen.

Daarmee was het de eerste EV die deze titel in de wacht sleepte. De jury roemde de ongekende stabiliteit van de auto, maar ook het hoge snellaadvermogen van 233 kW. Daarmee kun je de batterij binnen 18 minuten van 20 tot 80 procent vol blaffen. Erg handig is dat de boordcomputer bij het aangeven van het ­verwachte bereik al rekening houdt met het gewicht van de aan­ge­haakte caravan. Die mag trouwens maximaal 1600 kg wegen. Daarnaast is de Ioniq 5 erg gezinsvriendelijk. Hij biedt veel ruimte en de soepel aangrijpende aandrijflijn voorkomt overbelaste kindermaagjes. Tweedehands Ioniqs 5 zijn op Marktplaats volop te vinden.

Volkswagen Passat Variant 1.5 eHybrid Business - 2024 - 31.000 km - € 39.900

Veel caravanliefhebbers geven de voorkeur aan een SUV. Maar gelukkig valt er voor de fans van de traditionele station­wagon ook nog wat te kiezen. Ook als je niet de helft van je vakantiebudget aan benzine of diesel wilt uitgeven. Wat dacht je van deze gebruikte Volkswagen Passat met stekker? Die had je tien jaar geleden al, maar de huidige generatie gaat – letterlijk – een stap verder. Nieuw kost-ie rond de 45 mille, deze zit daar duidelijk onder.

Volgens de WLTP-norm kan deze Passat liefst 134 kilometer benzineloos door het leven gaan. Dat is bijna 100 kilometer meer dan vroeger! Uiteraard haal je dat maximale bereik van geen kanten als je er een caravan van 1800 kilo achter hangt. Toch kun je met deze auto veel ­benzine­­geld uitsparen, zeker omdat-ie als één van de weinige plug-in hybrides kan snelladen met 50 kW. Zeker op lange vakantieritten is dat heel waardevol. Caravaneigenaren met deze ­Passat roemen hun auto vanwege zijn ruimte, ­uitstekende ­prestaties en stabiele wegligging.

Lynk & Co 01 - 2021 - 75.617 km - € 20.845

Technisch is deze Chinese plug-in hybride nauw verwant aan de Volvo XC40. De voordelen ten opzichte van zijn Zweedse broer zijn drieledig: meer kofferruimte (466 vs. 411 l), een uitgebreidere uitrusting en lagere prijzen. Nadelen zijn er ook, zo werd de Lynk & Co 01 in de eerste bouwjaren in slechts twee kleuren geleverd: metallic blauw en zwart.

Ondanks de onbekende naam hoef je je over de betrouwbaarheid van deze auto weinig zorgen te maken. De bakken kritiek die de auto in het begin over zich heen kreeg, golden vooral de abonnementsformule en de slechte bereikbaarheid van de klantenservice. Als occasionkoper heb je daar niks mee te maken. Check wel even de werking van het infotainment. Als caravan­trekker heeft de 01 power zat en het aanhanger­gewicht (1800 kg) zit eveneens snor. Bij de Trekauto van het Jaar-verkiezing van 2022 uitte de ANWB wel kritiek op de soms wat nukkige samenwerking tussen de benzine- en elektromotor.

Volvo EX30 Twin Motor AWD Performance - 2024 - 27.651 km - € 37.194

Let op: deze tweedehands Volvo EX30 mag er dan vrij onschuldig uitzien, als je het stroompedaal te bruusk intrapt, trekt-ie je caravan (tot 1,6 ton) volledig uit elkaar. Dit compacte SUV’tje ­knettert namelijk 428 pk bij elkaar. Daardoor merk je het nauwelijks als er iets aan de trekhaak hangt. Daarin schuilt gelijk het gevaar van rondvliegend servies en beddengoed dat heel spannende nachten suggereert.

Een echt powerpack dus, maar heel praktisch is de EX30 niet, want de ruimte in cabine en kofferbak valt tegen. Het theo­retische bereik van 450 km is oké, maar in de praktijk blijkt de EX30 een kleine zuipschuit. Daarom zul je het snellaadvermogen (153 kW) vaker nodig hebben dan je denkt. Het interieurontwerp is leuk, maar de materialen zijn zozo en de ergonomie met alleen dat centrale scherm blijft wennen. Heb je het liever iets goedkoper en vind je 272 pk ook prima? Ook minder heftige EX30's mogen een aanhanger van 1600 kilo trekken.

