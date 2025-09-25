TEST – Zo verslaat Volkswagen Passat PHEV de peperdure 5-serie en E-klasse

Tests

Niet alleen is de Volkswagen Passat 20.000 euro goedkoper dan een BMW 5-serie of Mercedes E-klasse, op deze vlakken is het ook de beste plug-in hybride stationwagon van de drie.

Deze test van drie plug-in hybride stationwagon uit Duitsland is een verkorte versie van de uitgebreide vergelijking in Auto Review 9. Koop het magazine nu in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.



In onze vergelijkende test nemen een 74.134 euro kostende BMW 530e Touring en een Mercedes E 300e Estate van 80.382 euro het op tegen een Volkswagen Passat 1.5 eHybrid (272 pk) van slechts 53.990 euro. Dat maakt de Passat by far de goedkoopste optie.

Dat het prijsverschil uit de lengte of de breedte moet komen, hebben we in het onderstaande artikel belicht. Daarin komen de minpunten van de plug-in hybride Passat aan bod. Nu focussen we ons op de pluspunten.

Pluspunt 1: Je passagiers zijn dolblij

In de Volkswagen Passat valt vooral achterin de hoeveelheid ruimte op. De BMW 5-serie en Mercedes E-klasse zijn langer en breder dan de Passat, maar toch hebben passagiers de meeste bewegingsvrijheid op de achterbank van de Volkswagen. Bovendien zitten ze het lekkerst.

De kofferruimte van de Passat PHEV is ook overtuigend. De aanvullende aandrijftechniek is vrijwel onzichtbaar in de auto weggewerkt en met de achterbank plat, heb je maar liefst 1770 liter tot de beschikking. De BMW en de Mercedes gaan maar tot 1700 respectievelijk 1675 liter.

Pluspunt 2: De Passat is de zuinigste PHEV

De Passat Variant springt het efficiëntst met zijn brandstofvoorraad om. Tijdens de test is de hybridebatterij van alle drie de auto’s weliswaar al na zo’n 80 kilometer leeg, maar onder de streep haalt de Volkswagen verhoudingsgewijs de meeste kilometers uit zijn energiereserves. De BMW volgt op kleine, de Mercedes op wat grotere afstand.

Het testverbruik van de Volkswagen komt uit op 3,9 liter en 9,9 kWh per 100 kilometer. De BMW doet 4,1 l + 9,7 kWh/100 km en de Mercedes is iets minder zuinig met 5,0 liter en 9,8 kWh per 100 kilometer

Pluspunt 3: Het prijsverschil loopt verder op

De bedragen die we hierboven noemen, betreft de basisprijzen. De geteste auto’s zijn duurder. Zo is de Passat 1.5 eHybrid met zijn totaalprijs van 55.920 euro aanzienlijk goedkoper is dan de BMW en de Mercedes. Die zitten allebei boven de 85 mille. Trouwens: als je écht helemaal losgaat op de configurators van BMW en Mercedes, is het heel eenvoudig om de prijs van de 530e Touring en E 300e Estate boven de ton te krijgen.

De Passat Variant heeft sowieso de smaak te pakken, want ook het onderhoud, de verzekering en wegenbelasting zijn goedkoper. Je profiteert dus niet alleen bij aanschaf, je lacht elke maand weer.

Conclusie

Zolang we niet naar het kostenplaatje kijken, is het beeld duidelijk: de twee E-segmenters hebben een streepje voor op de D-segmenter, met een mooiere afwerking, een beter veercomfort en verfijnde rij­eigenschappen.

Toch laat de Volkswagen Passat Variant zich niet zomaar door de BMW 5 Touring en Mercedes E Combi degraderen, want met zijn ruime interieur, snellaadmogelijkheid en zuinige benzinemotor, pakt hij belangrijke punten terug.

Op het laatste testonderdeel laat de Volkswagen duidelijk zien dat je met een lager budget dan 85.000 euro helemaal niet zo slecht af hoeft te zijn. Voor iets minder dan 55.000 euro heb je namelijk een hartstikke fijne reis-/gezinscombi. Dat levert de Passat Variant niet alleen de uiteindelijke zege in deze test op, maar waarschijnlijk ook een voorkeursstem bij het prijs­gevoelige Nederlandse koperspubliek.