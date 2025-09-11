Tests

Elk Frans merk dat een grote reiswagen bouwt, zou daarvoor rijkelijk beloond moeten worden. De elektrische DS No8 heeft charme, een relatief lage prijs en een indrukwekkende actieradius. Heeft DS daarmee de sleutel hebben gevonden voor een succesvolle Franse limousine?

Een introductie van een nieuwe Franse reislimousine is tegenwoordig een zeldzame gebeurtenis. En dat is niet zo vreemd, want het publiek loopt er niet warm voor. Hoe gedurfd en afwijkend ook, auto's als de Citroën C6 en Renault Vel Satis werden geen verkoopsuccessen. Ook DS zelf had met de DS 9 moeite om liefhebbers te vinden.

Dat DS toch weer een poging doet met de DS No8, juichen we toe. Hij is volledig elektrisch en er zijn geen plannen voor benzine- of dieselversies.

Geen SUV, wel grote kofferklep

Aan de inspanningen van de ontwerpers ligt het niet; de DS No8 heeft een extravagant uiterlijk. Daaraan koppelen de Fransen een rijke uitrusting en een grote actieradius (maximaal 750 kilometer). Retro is taboe bij de elektrische DS No8, nergens wordt bijvoorbeeld verwezen naar de Citroën DS. Wat voor de DS No8 pleit: het is niet de zoveelste SUV, maar een traditionele reislimousine met grote kofferklep.

Die carrosserievorm levert een prima Cw-waarde op van 0,24. Ter vergelijking: de torenhoge Kia EV9 haalt 0,28, maar de aalgladde Mercedes EQS doet het nog beter met 0,20. De riante bagageruimte van 621 liter die achter de grote kofferklep schuilgaat, kan een andere reden zijn om de Duitse merken te negeren. Al sijpelt niet alle regen bij het openen van de kofferklep via de gootjes keurig naar buiten, maar druppelt er ook wat water op de hoedenplank.



Chanel

DS benadrukt hoe Frans de No8 is. Dat het model No8 heet en niet simpelweg DS 8, is een dikke knipoog naar Chanel No5, het beroemdste Franse parfum. En bij een Franse limousine hoort Frans comfort. De voorstoelen hebben desgewenst nekverwarming en een massagefunctie. Optioneel krijg je op de duurste Etoile-versie echt leer (1800 euro), met een fraai horlogebandmotief.

Wij vinden het blauwe alcantara waarmee de stoelen van deze uitvoering standaard worden bekleed overigens mooier. Het vierspaaks stuur is geinig en onderscheidend.

Er zijn meer aardige details. Audiospecialist Focal zorgt voor een subliem stereogeluid via 14 luidsprekers. De luidsprekerroosters zijn prachtig geïntegreerd in panelen van geborsteld aluminium aan de voorkant van de portieren. Aardig is dat de basisversie van de DS No8 Pallas heet. Kenners herkennen meteen de verwijzing naar de DS en CX Pallas.

Actieradius DS No8: 527-760 km

De DS No8 is leverbaar met voor- en vierwielaandrijving, batterijpakketten van 73,7 en 97,2 kWh en vermogens van 230 tot 350 pk. Wij rijden met de voorwielaangedreven Long Range (245 pk) met zijn magische actieradius van 750 kilometer. Overigens heeft zelfs de DS met de kleinste batterij (73,7 kWh) een rijbereik van minstens 527 kilometer.

DS is het aan zijn stand verplicht om te schitteren met zijn veercomfort. Bij de eerste kilometers valt meteen op hoe stil het is in de auto. De akoestiek is voorbeeldig: zelfs bij hoge snelheden op binnenwegen is het windgeruis nauwelijks hoorbaar. Dankzij de verstelbare zijwangen bieden de stoelen voldoende steun, ook tijdens bochtige ritten.

Camera’s en sensoren scannen de weg en passen de vering en demping hierop aan. Hier merk je het meest dat de DS in Frankrijk is bedacht; van kleine oneffenheden merk je bijna niets. Harde klappen dringen wel door, maar worden aanzienlijk afgezwakt. Geluiden van buitenaf worden keurig buiten de auto gehouden, hooguit hoor je wat bandengeroffel. Het panoramadak heeft een filter dat het zonlicht tegenhoudt, zodat de No8 niet verandert in een Finse sauna in de zomer.

Bereik DS No8 bij 120 km/h

Het opgegeven stroomverbruik van 15,9 kWh/100 km halen we bij lange na niet, maar de testroute gaat vooral over bergwegen vol bochten. Dat is niet het domein van een kilometervreter. In de bergen mis je scherpte in de besturing en bij het aanremmen van de bocht duikt de 2100 kilo wegende auto behoorlijk in de veren. Het stroomverbruik loopt op tot 20 kWh/100 km en de actieradius van 750 kilometer raakt uit zicht.

Op de snelweg, met de adaptieve dempers in de comfortstand, is het verbruik gunstiger. DS zegt dat je van Parijs naar Lyon kunt rijden zonder bijladen, als je gemiddeld 120 km/h rijdt. De afstand is ruim 500 kilometer.

De DS No8 speelt de troeven van een elektrische auto prima uit. Dankzij het goed doseerbare rechterpedaal rijd je vlot met het verkeer mee, zonder dat het rijgedrag nerveus wordt. De sprint van 0 naar 100 km/h duurt 7,8 seconden. Dat kan sneller, maar dat past niet bij het karakter van de No8. One pedal driving is mogelijk, je regelt de mate van terugwinning van de remenergie via peddels achter het stuur. De topsnelheid is begrensd op 190 km/h.

DS No8 nadelen

Het is niet alles goud wat er blinkt. Als DS klanten echt bij de kladden wil vatten, moet het alles beter doen dan de concurrenten. Maar op snellaadgebied is de DS No8 geen hoogvlieger. De maximale laadsnelheid is 160 kW, de boordlader kan maar 11 kW aan (22 kW is inmiddels behoorlijk ingeburgerd). Al zegt DS dat de laadcurve constant hoog blijft, terwijl die bij concurrenten fluctueert. Dat gaan we in de praktijk nog eens testen.

Ook de materiaalkeuze kan op detailniveau beter: de onderkant van de portieren en de niet-zichtbare delen van het dashboard zijn allemaal gemaakt van hard plastic.

Prijs DS No8

Een al te hoge prijs kan DS zich niet permitteren, want dan rennen kopers al snel naar de Duitse paleizen van Audi, BMW en Mercedes. De DS No8 kost 55.000 euro, voor onze Long Range met 254 pk betaal je 59.200 euro. De allerduurste No8 is de Etoile met 350 pk en vierwielaandrijving, die 70.600 euro kost.

Met zijn prijs is de No8 een middenmoter ten opzichte van concurrenten als de Tesla Model Y (45.990 euro), Polestar 4 (59.800 euro) en Audi Q4 Sportback (49.990 euro). Je krijgt wel waar voor je geld; elke versie heeft een gekoeld dashboardkastje, een warmtepomp en 19-inch lichtmetalen wielen.

De watertand-opties zijn voorbehouden aan de Etoile, die gemiddeld 7000 euro duurder is. Dan behoren nekverwarming, alcantara bekleding en het adaptieve onderstel tot de standaarduitrusting. Als je toch de big spender uithangt, zouden we ook 3000 euro stukslaan op het Pack Absolute Comfort, waarbij je de loungestoelen met massagefunctie en het uitgebreide audiosysteem van Focal krijgt.

Auto van president Macron

De Franse president Macron heeft een DS No8 besteld, maar wie volgt? DS staat na ruim 10 jaar nog steeds niet op het netvlies van de Europese kopers en hoe hoger de prijs, des te conservatiever de consument doorgaans is. We steken een kaarsje op voor de No8, al zouden we de Fransen een succesje gunnen vanwege het gewaagde ontwerp.