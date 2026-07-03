Met deze 5 auto's maak je de mooiste vakantieritten

Inspiratie

Als een auto de GT-badge draagt, weet je dat-ie niet bedoeld is voor stadsritjes naar de supermarkt en de BSO. Nee, in een GT wil je in alle vrijheid en luxe van het reizen genieten. Oftewel: het is de ultieme vakantieauto. Wat dacht je van deze 5?

De GT is bedacht om grote afstanden af te leggen, het liefst dwars door Europa. Snel, maar allesbehalve gehaast. Comfortabel, niet zompig of afstandelijk, maar wel met een zekere nonchalance. Een GT is geen pure sportwagen waar je na twee uur uitstapt alsof je in de was­droger hebt gezeten, maar ook geen bedaagde reisauto om gezapig mee rechtdoor te sukkelen. Een echte grand tourer zit daar precies tussenin.

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Wat was de eerste GT?

De gran turismo is bedacht door Italianen. Tja, who else? De eerste auto die de term in zijn typeaanduiding droeg, was de Alfa Romeo 6C 1750 GT uit 1929. Het was een auto waarmee je ’s ochtends vanuit Noord-Italië vertrok, ergens in de middag een bergpas meepakte en ’s avonds nog fris genoeg in Toscane aankwam om niet meteen je hotelbed op te zoeken.

Motor voorin, bagage achterin, lange motorkap, lage zit en genoeg vermogen. Maar vooral: het gevoel dat de reis minstens zo belangrijk is als de bestemming. En juist daarom zijn GT’s nog altijd geweldige vakantieauto’s.

Meer nadruk op luxe dan op sportiviteit

In de jaren vijftig vertaalden de Britten niet alleen de term gran turismo, hun definitie van de grand tourer legt ook iets meer nadruk op luxe. Alsnog zagen ze in dit segment een tweedeurs auto voor zich, die vooral veel ruimte bood aan de voorste inzittenden. Auto’s als de ­Jaguar E-Type en de Aston Martin DB5 golden dan ook als 2+2’s en niet als vierzitters.

Vierdeurs GT's met Franse slag

Met de term grande routière hadden de Fransen aanvankelijk hetzelde type auto voor ogen als de Italianen met GT’s. Maar in de jaren zeventig kwamen ze met een andere invulling. Vanaf die tijd kon het volgens hen ook een luxe, snelle én zeer comfortabele vier- of zelfs vijfpersoons auto zijn. Denk aan modellen als de Citroën CX, Renault 30 of Peugeot 604. Wij zijn de beroerdsten niet, en gaan voor een ruime interpretatie van de GT – of GR. Tweedeurs, vierdeurs, vierzits of 2+2, het mag allemaal.

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Loslaten en genieten

Natuurlijk, we leven in een dure tijd en de Nederlander is op de centen. Hoe hoog is het verbruik? Hoe duur is de benzine? Hoeveel kost tol, parkeren, een cappuccino aan het Comomeer? Maar vakantie is óók het moment waarop je het spreadsheet-denken even loslaat en inzet op genieten.

En dus accepteer je dat vrijheid wat mag kosten. Daarvoor krijg je een auto die niet zucht onder lange afstanden en een motor die bij 130 km/h niet klinkt alsof hij elk moment uit elkaar kan spatten. Stoelen waarin je na 900 kilometer nog steeds je benen voelt. Ruimte voor een koffer en een paar tassen, maar niet te veel. En bovenal: het idee dat je autorijdt zoals het ooit bedoeld was. In welke GT of GR reis jij de zon tegemoet?

Audi S5 Coupé 3.0 TFSI Quattro - 2017 - 91.697 km - € 37.900

De Italianen bedachten de GT, de Duitsers bouwden de Audi A5 Coupé. Maar pas nadat de vermaarde Italiaanse designer Walter de Silva hem had getekend. Deze tweede editie oogt strakker dan het oorspronkelijke ontwerp, maar hij heeft nog altijd het elegante profiel van het origineel – volgens De Silva zelf zijn beste design ooit. Daar kunnen wij ons prima in ­vinden en hetzelfde geldt voor de bestuurdersstoel van deze strandzandwitte coupé.

Deze tweedehands Audi A5 Coupé is eigenlijk zelfs een S5, maar anders dan veel soortgenoten staat-ie niet op zwarte lichtmetalo’s van 21 inch – jonguh! En dus bleef de uiterlijke beschaving bewaard. De 354 pk sterke 3,0-liter V6 zorgt daarentegen voor onbeschofte prestaties, maar doet op kruissnelheden van 160 km/h nog altijd fluisterend zijn werk. Kronkelende Alpenpassen? Ook daar voelt deze vierwielaangedreven Coupé zicht prima thuis. Het enige wat daarbij een kraakje kan geven, is het luxe leer met diamantstiksel.

DS 9 E-Tense 225 Rivoli+ - 2021 - 25.016 km - € 28.695

De liefhebbers van Franse grandes routières moesten begin 2025 even een traantje wegpinken. Een van de allerlaatste vertegenwoordigers van dit genre ging al na vijf jaar uit ­productie: de DS 9. En nu weten wij ook wel dat de DS 9 een opgerekte versie van de Peugeot 508 met een sedan- in plaats van liftback-carrosserie is, toch zijn we fans.

Zelfs het feit dat-ie in – pssst – China werd gebouwd, kan onze liefde niet bekoelen. Simpelweg omdat-ie heerlijk zacht geveerd is en er geweldig uitziet. Vanbuiten én vanbinnen, met hier en daar een toefje barok en héél veel prachtig gedessineerd leer. Voor minder dan 30 mille heb je deze zo goed als nieuwe tweedehands DS 9. En het is ook nog een poten­tieel superzuinige plug-in hybride! Daarvan wordt je finan­cieel adviseur - oftewel je partner – net zo blij als de achterpassagiers. Want wie wil er nu geen limousine waarmee je makkelijk 1 op 30 haalt, die een presidentiële beenruimte biedt en een verwarmbare massage-achterbank heeft?

Fiat 130 Coupé - 1973 - 47.937 km - € 24.900

Fiat was níét de uitvinder van de gran turismo, maar met de 130 Coupé gaven ze er wel een schitterende invulling aan. Met zijn snaarstrakke Pininfarina-ontwerp nam deze auto definitief afscheid van de barokke jaren zestig-stijl en was hij een voorbeeld voor de Rolls-Royce Camargue. Bovendien was de 130 – voordat de roest toesloeg – de beste auto die Fiat ooit had gebouwd. Zelfs in het Duitse Auto Motor & Sport wist de 130 Berlina – waarop de Coupé is gebaseerd – een test te winnen van de Mercedes S-klasse!

Onder de lange kap gaat een 165 pk sterke 3,2-liter V6 schuil, ontworpen door motor­goeroe Aurelio Lampredi. De zespitter is gekoppeld aan een manuele vijfbak. Dat is bijzonder, want standaard had de 130 Coupé een drietraps automaat. Het volledig onafhankelijk geveerde onderstel bezorgt deze klassieker een prima lange­afstandscomfort, zodat je met volle teugen kunt genieten van de overdaad aan velours en echt hout. Italia, arriviamo!

BMW 640i Gran Turismo xDrive M Sport - 2018 - 122.305 km - € 33.911

Gezien de naamgeving van deze 6-serie Gran Turismo laat BMW er geen misverstand over bestaan: hij borduurt voort op de Italiaanse traditie. Al kan-ie met zijn nogal hoog (1,54 m) uitgevallen, vijfdeurs carrosserie een puntje zuigen aan de Fiat 130 hierboven. De 6-serie GT is zeker niet de allerbekendste BMW. Eind 2017 volgde hij de 5-serie GT op en hoewel hij trouw bleef aan het concept, ligt de nieuwkomer iets aangenamer op het netvlies.

Maar de ware schoonheid zit bij deze tweedehands BMW 6-serie GT vanbinnen. Dan hebben we het niet alleen over de cognacbruine leren oase van het ruime interieur, maar zeker ook over de techniek. De smeuïge zes-in-lijn zorgt voor uitstekende prestaties, maar wordt nooit opdringerig en werkt vloeiend samen met de achttraps automaat. En als we naar de combinatie van comfort en rijeigenschappen kijken, is dit inderdaad een gran turismo in optima forma. Voor zowel de bestuurder als de passagiers.

Citroën C6 3.0 V6 Exclusive - 2007 - 65.000 km - € 32.950

Het zal wel aan ons liggen, maar ook deze Franse flop staat hoog op onze lijst met favoriete grandes routières. En ‘flop’ bedoelen we alleen in de commerciële zin van het woord. Want het ontwerp van in- en exterieur, het hydropneumatische veercomfort en de fijne V6 vinden we allemaal zeer geslaagd. Daarin zijn we niet de enigen, maar toen de C6 in 2005 op de markt kwam, schrokken zelfs Citrofielen zich een hoedje van de prijs, want hij kostte evenveel als een dikke Mercedes E-klasse!

Dat de auto zo duur was, kwam deels door de productiemethode met dedicated teams die samen de hele auto in elkaar zetten. Dat zorgde voor een hoog afwerkingsniveau, maar kostte ook veel geld. Bovendien had de C6 al veel moderne snufjes aan boord, waaronder xenonlampen met bochtverlichting, een head-up display, dubbel glas en spraakgestuurde bediening. De V6 is betrouwbaar, maar sommige carrosseriedelen zijn lastig te vinden. Toch vinden we een gave gebruikte Citroën C6 onweerstaanbaar.

In Auto Review 7/2026 tippen we nog 5 gave GT's. Vanaf 12.000 euro!