Het geweld van de Audi RS 5 (639 pk) begon in 1974 met ... 115 pk

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De nieuwe Audi RS 5 is een woest apparaat met 639 pk. Uiteraard heeft-ie Quattro-vierwielaandrijving, maar dat geldt niet voor alle sportieve modellen die ooit uit de Audi-koker rolden ... Het begon in 1969 een heel stuk bescheidener. Check deze sportieve 5 Audi's uit het verleden.

1. Audi 100S Coupé (1969)

Eind jaren zestig is Audi nog maar net uit de as herrezen. In die begintijd slaagt het merk er nauwelijks in om zich aan het tweetaktimago van zustermerk DKW te ontworstelen. Dat Audi’s een door Mercedes ontwikkelde viertaktmotor hebben, dringt onvoldoende tot het koperspubliek door.

Met de snelle, Italiaans gestileerde 100S Coupé wil het herboren Audi een duidelijk statement afgeven. De 1,9-liter viercilinder met twee carburateurs hoest 115 pk op, goed voor een honderdsprint van slechts 11 seconden en een top van 185 km/h. Dankzij z’n voorwiel­aandrijving ligt de coupé bovendien opvallend goed op de weg.

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2. Audi 80 GT (E) (1974)

In 1972 verschijnt de nieuwe Audi 80. Hij schopt het tot Auto van het Jaar, wat Audi veel publiciteit oplevert. Ook voor het noodlijdende Volkswagen is de 80 belangrijk, want hij leent z’n techniek aan in de eerste Passat. Na twee jaar wordt het gamma uitgebreid met de 80 GT, die de magische 100 pk-grens overschrijdt.

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Daarmee haalt de sportieve middenklasser een topsnelheid van 175 km/h. Dubbele koplampen, speciale striping en een zwarte motorkap maken ’m extra begeerlijk. Veel cooler wordt het niet in de seventies! Tot 1976 dan, wanneer de 80 GTE uitkomt. Dankzij Bosch K-Jetronic-injectie stijgt het vermogen naar 110 pk en de top tot 180 km/h.

3. Audi 200 5T (1979)

Ondanks de fraaie 100S Coupé (zie hierboven) lukt het Audi tot halverwege de jaren 70 maar niet om serieus aan de stoelpoten van BMW en Mercedes te zagen. De nieuwe 200 moet daar verandering in brengen. Daartoe krijgt-ie een extra krachtige versie van de vijfcilinder lijnmotor die zijn debuut beleefde in de nieuwe 100 (C2).

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Daarnaast is de 200 volgepropt met luxe en onderscheidt hij zich vanbuiten met dubbele koplampen en licht­metalen wielen. De gedroomde variant is de 200 5T, waarvan de geblazen, iconische vijfpitter 170 pk en 265 Nm bij elkaar roffelt. Topsnelheid? 202 km/h! Bovendien is de Audi 200 met turbomotor de opmaat naar de legendarische Audi Quattro.

4. Audi Quattro (1980)

Een jaar na het debuut van de Audi 200 5T, staat de oer-Quattro te shinen op de autoshow van Genève. De bekende vijfcilinder motor is gekieteld tot 200 pk en 285 Nm, maar dé noviteit is natuurlijk de Quattro-vierwielaandrijving. Zijn carrosserie deelt de nieuwkomer met de Audi (80) Coupé, wel zijn er wielkastverbreders en een grotere achterklep­spoiler toegevoegd.

De innovatieve sportcoupé is schrik­barend duur, maar kan al snel schermen met zijn succesvolle deelname aan het wereldkampioenschap Rally (WRC). De oer-Quattro wordt een regelrechte image builder, waaraan Audi alles en iedereen nog altijd graag herinnert.

5. Audi Sport Quattro (1984)

Audi wint in 1983 nog het rijderskampioenschap met de ‘gewone’ Quattro, maar anticipeert al op een bittere strijd met de nieuwe Peugeot 205 T16. In een poging om het onderstuur te beteugelen, zet Audi de zaag in de Quattro en creëert de Sport Quattro, die een 32 cm kortere wielbasis heeft.

Het ziet er niet uit, maar zorgt nog wel voor twee goede WRC-seizoenen. Bovendien vestigt Audi bij de Pikes Peak-heuvelklim een nieuw record. Er worden ook ruim tweehonderd straatversies van de Sport Quattro gebouwd. Die hebben 306 pk en kosten tegenwoordig minimaal 300.000 euro.