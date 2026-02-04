Audi erkent misser: 'dit hadden we nooit moeten veranderen'

Nieuws

Audi zit midden in de overgang van verbrandingsmotoren naar elektrisch. In dat proces nam het merk een beslissing waar het later spijt van kreeg.

Om de overgang naar elektrisch rijden te verduidelijken, besloot Audi in 2023 om modellen met verbrandingsmotoren oneven nummers te geven en EV’s even nummers. Zo werd de vertrouwde A4 plots de Audi A5, inclusief S5 en RS5. Klanten en dealers vonden het maar niks, want de A4 is sinds 1994 uitgegroeid tot een vertrouwde naam.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek 'm nu

Audi geeft fout toe

Audi luisterde naar de kritiek en draaide het plan terug, nog voor de huidige generatie Audi A6 in productie ging. Die had volgens de plannen uit 2023 eigenlijk A7 moeten heten. Maar de A6 bleef de A6, met en zonder stekker. De elektrische A6 heet e-tron.

Topman Gernot Döllner erkent nu in gesprek met het Australische Drive dat Audi een fout heeft gemaakt door met de namen te goochelen. “Achteraf gezien hadden we het niet moeten veranderen,” geeft hij toe.

Döllner gaat zelfs verder: de opvolger van de huidige Audi A5 (op benzine dus) gaat waarschijnlijk weer gewoon A4 heten.

Meer dan alleen namen

De koerswijziging past in een bredere correctie van recente keuzes. Zo vervangt Audi de aanraakgevoelige schuifjes op stuurwielen weer door traditionele draaiknoppen, en keren de S- en RS-badges terug op de grilles van sportieve modellen.

Zelfs de onduidelijke motoraanduidingen als ‘35 TFSI’ en ‘40 TDI’ verdwijnen: voortaan staat er gewoon ‘TFSI 110 kW’ of ‘TDI 150 kW’. Als wij nog even met Audi mogen meedenken: vervang kW alsjeblieft door pk en bewaar kW als eenheid voor snelladen.

Audi lijkt met deze reeks correcties duidelijk te willen maken dat het beter naar klanten luistert. Minder marketinglogica, meer herkenbaarheid en gebruiksgemak.

Wat altijd herkenbaar is gebleven, is onze nieuwsbrief. Schrijf je nu in voor gratis wekelijkse content in je mailbox!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Vooruitkijken

Ondertussen bereidt Audi zijn wereldwijde modellengamma grondig voor op de toekomst. De nieuwe RS5 en RS5 Avant komen eraan, net als de volgende generatie Q7 en de gloednieuwe Q9. Verder is er een kleine elektrische instapper op komst die hoogstwaarschijnlijk de naam A2 terugbrengt. En ergens in 2027 verschijnt een sportieve elektrische coupé die een nieuwe naam introduceert. Audi gaf al een klein voorzetje voor dit model met de Audi Concept C.