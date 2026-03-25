TEST - Deze peperdure Duitse auto's worden dankzij hoge benzineprijzen ineens aantrekkelijk

De Audi A6 en de Mercedes E-klasse hebben allebei een plug-in hybride-aandrijflijn. Als je braaf oplaadt, hoef je nauwelijks naar het tankstation en lach je iedereen uit die klaagt over de benzineprijzen.

De Audi A6 Avant e-Hybrid Quattro en Mercedes E 300e Estate hebben allebei een viercilinder turbomotor, een krachtige elektromotor en een relatief grote batterij. Maar de twee concurrenten hebben toch een heel eigen karakter. We bekijken de verschillen in motortechniek, verbruik en actieradius.

Mercedes heeft meer vermogen dan Audi

Bij plug-in hybrides kun je de vermogens van de twee krachtbronnen niet zomaar bij elkaar optellen. Hoewel de benzinemotor en de elektromotor van de A6 krachtiger zijn, is het systeemvermogen lager (299 pk). Bovendien brengt de A6 zijn vermogen via een automatische transmissie met dubbele koppeling naar alle vier de wielen, terwijl in de E-Klasse (313 pk) een traditionele automaat met koppelomvormer het vermogen naar alleen de achterwielen stuurt.

Tip De ruime Volkswagen ID.7 Tourer Met de 100% elektrische ID.7 Tourer rij je ongekend ontspannen naar de zaak én op vakantie. Private Lease nu al vanaf € 559 p/m. Ontdek 'm nu

Beide stationwagons laten indrukwekkende sprinttijden noteren, waarbij de Audi de Mercedes telkens nét voorblijft. Ook zijn topsnelheid ligt hoger (250 km/h), de A6 overtreft de E-klasse met 23 km/h. Wel is de automaat van de Mercedes fijner. Hij schakelt boterzacht, mits je hem niet te veel opjaagt. Dat beide benzinemotoren het raffinement van een grotere zescilinder missen, merk je alleen onder belasting. De viercilinders moeten zich dan behoorlijk inspannen. Gelukkig kunnen ze altijd vertrouwen op de elektromotor, die de verbrandingsmotor hoor- en voelbaar ondersteunt met extra kracht én meer rust.

Elektrische actieradius Mercedes E-klasse en Audi A6

De Mercedes blijkt zuiniger met stroom en heeft ook een grotere elektrische actieradius (110 km, tegen 98 km voor de Audi). Met beide auto's kun je je dagelijkse kilometers grotendeels elektrisch maken. En dus hoef je minder bang te zijn voor doemberichten over benzineprijzen die richting 4 euro schieten.

Bij het opladen heeft de Mercedes nog een streepje voor op de Audi: met de optionele CCS-aansluiting kan de E-klasse niet alleen met wisselstroom laden, maar ook aan een DC-snellader met maximaal 55 kW. De A6 moet het doen met maximaal 11 kW en staat daardoor langer aan de wallbox of AC-lader. Ook tijdens het rijden kunnen beide systemen elektrische energie opslaan, dankzij adaptieve regeneratie. Dat werkt prettig en intuïtief en wordt netjes afgestemd op de actuele verkeerssituatie.

