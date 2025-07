In dit gezelschap is de elektrische Audi S6 van 95.950 euro een koopje

Nieuws

Dankzij de elektrische aandrijflijn koop je de nieuwe Audi S6 voor ‘slechts’ 95.950 euro. Dankzij de concurrerende sportsedans in deze prijsvergelijking weet je of dat een goede deal is.

Audi S6 e-tron

In onze test van de Audi S6 e-tron prijzen we de complete uitrusting, met matrix-ledkoplampen, een groot head-up display en adaptieve luchtvering. Op de foto’s bij het testverslag zie je de sportsedan in het blauw, waar een prijskaartje van 1195 euro aan hangt.

We kloppen aan bij drie andere EV-bouwers voor een vergelijkbaar model met pak ’m beet 500 pk vermogen en 600 kilometer range (WLTP). Als de honderdsprint niet in minder dan 4 seconden geklaard is, gaan we een deurtje verder. Uiteindelijk moeten we stad en land afzoeken voor een voordeliger alternatief.

Audi S6 e-tron

(503 pk, 670 km, 3,9 s)

Basisprijs: 95.990 euro

Geavanceerde koplampen: standaard

Head-up display: standaard

Adaptieve luchtvering: standaard

Chique blauwe lak: 1195 euro

Totaalprijs: 97.185 euro

Duurder: BMW i5

Waar je in de S6 e-tron op een dikke plak batterijkoek van 100 kWh zit, scheept BMW je af met een accukaakje van 81,2 kWh. Met als gevolg dat de actieradius van de elektrische BMW 5-serie tegenvalt (540 km). Het head-up display kost 2195 euro extra, tenzij je de echte M5 koopt. Verder kiest BMW ervoor om de standaard luchtvering bij de i5 M60 te upgraden naar adaptieve schokdempers. Prima.

BMW i5 M60

(601 pk, 540 km, 3,8 s)

Basisprijs: 104.018 euro

Geavanceerde koplampen: standaard

Head-up display: 2195 euro

Adaptieve schokdempers: standaard

Chique blauwe lak: 1295 euro

Totaalprijs: 107.508 euro

Duurder: Tesla Model S Plaid

Van welk getal schrik je het meest? Het duizelingwekkende vermogen van 1020 pk? De misselijkmakende sprinttijd van 2,1 seconden? De totaalprijs van 122.590 euro? Eigenlijk valt de prijs wel mee. Tuurlijk, de Tesla Model S Plaid is duurder dan de S6 e-tron, maar hij opereert op een hoger niveau. Voor een Lucid Air Sapphire (1251 pk, 2,0 s) betaal je het dubbele (255.000 euro).

Tesla Model S Plaid

(1020 pk, 600 km, 2,1 s)

Basisprijs: 120.990 euro

Geavanceerde koplampen: standaard

Head-up display: standaard

Adaptieve luchtvering: standaard

Chique blauwe lak: 1600 euro

Totaalprijs: 122.590 euro

Goedkoper: Zeekr 001

Oké, oké, oké. De Zeekr 001 is geen sedan maar een shooting brake. Maar hoe erg is dat? Als je gezin er maar in past, toch? Veel belangrijker zijn de specs: 544 pk, 585 km en 3,8 s – keurig volgens het boekje. En het allerbelangrijkst: je bent veel goedkoper uit. Bovendien is-ie even groot als de Audi S6. Dat weerhield ons ervan de compacte BYD Seal (530 pk, 520 km, 3,8 s) te tippen.

Zeekr 001 Privilege AWD

(544 pk, 585 km, 3,8 s)