Dat elektrische auto’s actieradius inleveren in de winter is een gegeven. Maar met hoeveel daalt de range? De verschillen per automodel zijn schokkend.

Het Amerikaanse Recurrent Auto heeft onderzoek gedaan naar hoeveel actieradius er in de vrieskou overblijft van twintig populaire EV’s in het land. De organisatie nam hiervoor ruim 18.000 auto's onder de loep in de vorige en de huidige winter.

De conclusie? Gemiddeld leverden de elektrische auto’s om en nabij 20 procent actieradius in onder winterse omstandigheden. Hierdoor bleef ongeveer 80 procent van de bruikbare range over.

Verschillen zijn groot

Veel interessanter zijn de resultaten per model. Sommige EV's presteren een stuk beter dan andere. Het verschil tussen de winnaar en de verliezer is schokkend: de Tesla Model X behoudt 89 procent van zijn normale actieradius, de Volkswagen ID.4 verliest 37 procent en houdt dus nog maar 63 procent over.

Sowieso valt op hoe sterk Tesla presteert: alle modellen behielden minimaal 86 procent van hun range. Uitzonderingen zijn de modellen zonder warmtepomp, hier komen we later op terug.

We hebben de resultaten uit het onderzoek van Recurrent voor je op een rijtje gezet, minus de auto’s die niet in Nederland leverbaar zijn.



Model Percentage actieradius in de winter Tesla Model X 89% Tesla Model S 88% Audi e-tron 87% Tesla Model 3 87% Tesla Model Y 86% Hyundai Ioniq 5 85% Hyundai Kona 84% BMW iX 83% Nissan Ariya 83% Kia EV9 82% Kia EV6 80% Tesla Model 3 (zonder warmtepomp) 79% Nissan Leaf 78% Tesla Model S (zonder warmtepomp) 77% Ford Mustang Mach-E 66% Volkswagen ID.4 63%

Warmtepomp is essentieel

Een belangrijk punt uit het onderzoek is dat een warmtepomp cruciaal is voor het behoud van de actieradius. Met een warmtepomp bleef gemiddeld 83 procent intact, terwijl dit bij de auto’s zonder warmtepomp 75 procent was.

Dit is te zien bij de Tesla Model S en Model 3. Beide modellen werden getest met en zonder warmtepomp. De modellen met het warmteregulerende systeem presteerden beduidend beter. De Model 3 met warmtepomp verloor slechts 13 procent range (21 procent zonder), de Model S deed het nog beter en leverde maar 12 procent actieradius in met een warmtepomp (23 procent zonder).

Kanttekening

Omdat warmtepompen zo belangrijk zijn voor de range van EV’s in de winter, moeten we een kanttekening plaatsen bij het onderzoek. De Volkswagen ID.4 is de grote verliezer, maar is getest zonder warmtepomp, omdat deze in de Verenigde Staten niet leverbaar is. In Nederland kun je deze optie wel aankruisen, al kost je dit wel de lieve som van 1190 euro.

Deze vlieger gaat echter niet op voor een andere verliezer, de Ford Mustang Mach-E. Deze is nergens leverbaar met warmtepomp en heeft dan ook geen manier om zijn rangeverlies van maar liefst 34 procent te verkleinen.