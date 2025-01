Waarom jij niet lang meer hoeft te wachten op de nieuwe Tesla Model Y

Nieuws

De nieuwe Tesla Model Y komt al heel snel op de Chinese markt, maar ook in Nederland hoeven we waarschijnlijk niet lang meer te wachten. De eerste exemplaren van de vernieuwde Model Y rollen al van de band bij onze oosterburen.

Vorige week zagen we op de Chinese Tesla-website voor het eerst de officiële foto's van de nieuwe Tesla Model Y. Ook maakte Tesla bekend dat het de vernieuwde SUV eerst in China op de markt brengt. Dat is namelijk de belangrijkste markt voor het Amerikaanse merk.

Productie in Berlijn al gestart

Hierdoor was het de vraag wanneer wij in Europa kunnen rekenen op de nieuwe Model Y. Maar inmiddels lijkt het erop dat we geen engelengeduld hoeven te hebben. Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt is Tesla namelijk al gestart met de productie van de Model Y ‘Juniper’ in de Gigafactory in Duitsland.

Momenteel neemt het merk nog geen orders aan voor de nieuwe Model Y in Duitsland of andere Europese landen, maar de verwachting is dat je binnenkort wel een order kunt plaatsen. Kijk maar eens hoe dat in China ging. Naar verluidt had Tesla de productie in Shanghai nog maar enkele weken geleden in gang gezet, en vorige week volgde al de officiële aankondiging. Bij een vergelijkbaar traject rekenen we erop dat de Europese orderboeken al over een paar weken opengaan.

Nu kopen of even wachten?

En dus stellen potentiële kopers van de EV zich de vraag: ga ik nu nog voor de oude Tesla Model Y, of wacht ik toch op de nieuwe? De kans is aanwezig dat Tesla de komende tijd nog wat korting op het huidige model geeft om van zijn voorraden af te komen. Daarbij is de verwachting dat de nieuwe wat duurder wordt: in China is de Model Y tussen de 4 en 5 procent in prijs gestegen.

Verbeteringen Model Y

Financieel is nu het oude model kopen dus wel interessant, maar dan grijp je wel naast alle verbeteringen die Tesla heeft doorgevoerd. Niet alleen het uiterlijk is aangepakt, ook is de auto efficiënter gemaakt en is de vering comfortabeler afgestemd. Tevens zijn in het interieur grote stappen gezet. Daarbij volgde de Model Y de verbeteringen van zijn sedanbroer - de Tesla Model 3.

Denk hierbij aan een scherm voor achterpassagiers, hoogwaardiger materialen, nieuwe voorstoelen met verwarming én ventilatie, een dunner touchscreen en een stillere cabine door akoestisch glas, betere afdichtingen en geluiddempende materialen. Zoals je in het artikel hieronder kunt lezen, doet de nieuwe Model Y tot onze opluchting één ding wel helemaal anders dan de Model 3.