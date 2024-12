Zo probeert Tesla jou te verleiden om nog dit jaar een Model Y te kopen

Nieuws

2024 is nog niet voorbij, maar we durven nu al te zeggen dat de Tesla Model Y voor het tweede jaar op rij de populairste auto van Nederland wordt. Toch wil Tesla dit jaar nog meer Models Y verkopen.

Tesla geeft een jaar lang gratis Superchargen weg aan iedereen die nog in 2024 een Model Y koopt. Het lijkt erop dat Tesla ondanks zijn koppositie in de Nederlandse verkooplijst toch nog wat extra verkopen wil realiseren.

Voorwaarden gratis Superchargen

Een voorwaarde is dat de auto voor 31 december 2024 wordt geleverd. Op zijn site belooft Tesla dat alle Models Y die voor 23 december worden besteld, op tijd zullen worden geleverd. Bestel je na 23 december, dan krijg je die garantie niet en kun je het gratis Superchargen alsnog mislopen.

Om zeker te weten dat je goed zit, kun je kiezen voor een voorraadmodel. Dit zijn modellen die al zijn samengesteld door Tesla en in sommige gevallen hebben gediend als demomodel. Niet alleen ben je dan verzekerd van een jaar lang gratis Superchargen, maar in veel gevallen krijg je ook nog eens duizenden euro’s korting (zie artikel hieronder).

Zoveel geld bespaar je

Een jaar lang gratis Superchargen is leuk, maar hoeveel geld bespaar je daar nou echt mee? In andere woorden - hoeveel extra korting biedt Tesla hiermee aan? Dit hangt natuurlijk af van het aantal kilometers dat je rijdt. Hoe meer je rijdt, hoe groter het voordeel wordt.

Laten we voor dit rekenvoorbeeld uitgaan van 20.000 kilometer. Voor deze berekening moeten we twee dingen weten: het stroomverbruik van de auto en de prijs van Superchargen. Onze meest recente Tesla Model Y actieradiustest geeft antwoord op de eerste vraag: de populaire SUV neemt genoegen met 14,7 kWh/100 km. En in een eerder artikel over de voor- en nadelen van de Model 3 prijzen we de duidelijke laadtarieven van Tesla. Op het scherm lezen we 0,35 euro per kilowattuur af.

Om 20.000 km te rijden, heeft de Model Y 2940 kWh aan elektrische energie nodig. Vermenigvuldig dat met de prijs van Superchargen en je komt uit op 1029 euro. Zoveel is 20.000 km aan gratis Superchargen waard in dit rekenvoorbeeld.

Daarmee kunnen we ook voor andere kilometrages uitrekenen hoeveel geld dit aanbod nu echt waard is. Alle cijfers vind je in de tabel hieronder

Waarde gratis superchargen Tesla Model Y per kilometrage