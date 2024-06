Tesla Model Y Long Range RWD: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

600 kilometer is de officiële actieradius van de Tesla Model Y Long Range Achterwielaandrijving. Maar wat is zijn échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Er bestond al een Tesla Model Y Long Range met twee elektromotoren, maar nu is er ook een uitvoering met alleen achterwielaandrijving en één elektromotor. Doordat-ie een stukje zuiniger is, komt hij verder op een acculading stroom. De WLTP-actieradius steeg van 533 naar 600 kilometer (op 19-inch wielen).

Zo testen wij



Aangezien de batterij een bruikbare capaciteit heeft van 75 kWh, moet de Long Range RWD wel bijzonder zuinig rijden om die 600 kilometer te halen. Een gemiddelde stroomverbruik van 12,5 kWh/100 km is nodig op dat te halen. Maar het is niet ons doel om 600 kilometer uit een acculading stroom te persen, wij willen weten hoe ver je komt als je 100 of 130 km/h rijdt.

De Model Y heeft alles mee: tijdens beide tests is het 18 à 19 graden, droog en bijna windstil. De klimaatregeling verbruikt minder stroom dan het nachtlampje op je overloop. Met andere woorden: dit is de Long Range RWD op z’n zuinigst.

Zoals altijd gebruiken wij het gemiddelde stroomverbruik van onze honderd kilometer lange testroute en de bruikbare accucapaciteit (gemeten: 75 kWh) om het echte rijbereik te berekenen.



Tesla Model Y Long Range RWD: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h neemt de Tesla Model Y Long Range RWD genoegen met 14,7 kWh/100 km. Rijd je een volle batterij met een bruikbare capaciteit van 75 kWh helemaal leeg, dan kom je 510 kilometer ver.

Dat maakt de Model Y Long Range RWD zuiniger dan de nieuwe Tesla Model 3 (actieradiustest), máár die testten we in januari toen het 7 graden was. Het verschil is bovendien zo klein (14,7 versus 15,3 kWh/100 km), dat een Model 3 in de zomer waarschijnlijk nóg zuiniger is dan de Y. Voor wie deze getallen moeilijk kan plaatsen: het is alsof de ene hybride Toyota 4,2 l/100 km rijdt en de ander 4,1 l/100 km. Dus beide Tesla’s zijn buitengewoon zuinig.



Tesla Model Y Long Range RWD: actieradius bij 130 km/h

We hebben een nieuw zuinigheidsrecord te pakken! Bij 130 km/h verbruikt de Model Y maar 20,3 kWh/100 km. Dat komt neer op een actieradius van 369 kilometer.

Mede dankzij de optimale weersomstandigheden verslaat hij de Hyundai Ioniq Electric (20,8 kWh/100 km) en de Tesla Model 3 Long Range (20,6 kWh/100 km). Dat zijn de twee grootste zuinigheidswonders op EV-gebied, maar toen wij ze testten was het kouder.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP - 600 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 510 km - 85%

Actieradius 130 km/h - 369 km - 62%

Conclusie

Dankzij het mooie weer laat de toch al efficiënte aandrijflijn van de Tesla Model Y Long Range RWD prachtige verbruikscijfers zien. Mensen die in andere elektrische SUV’s rijden, kunnen alleen meer dromen van zulke lage getallen.

Maar de Model Y moet ook wel zuinig zijn, want hoe anders wring je 600 WLTP-kilometers uit een batterij die niet groter is dan gemiddeld? Nu zijn we extra benieuwd wat de elektrische Renault Scenic met 87 kWh doet in onze test. Hoeveel kilometers van zijn opgegeven actieradius van 625 kilometer blijven over als je de snelweg opdraait?