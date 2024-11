Subsidie gemist? Zo koop je de Tesla Model Y alsnog met duizenden euro’s korting

Nieuws

Kopers van de instapversie van de Tesla Model Y werden tot voor kort gematst met 2950 euro subsidie. Nu niet meer want de subsidiepot is leeg, maar er is toch een manier waarop je de elektrische SUV met korting kunt aanschaffen.

Afgelopen week was het zover: de subsidiepot voor nieuwe elektrische auto’s raakte leeg. De SEPP-subsidie keert ook niet meer terug, want het kabinet heeft bepaald dat het na vijf jaar welletjes is met de overheidssteun voor EV’s. Daarmee worden auto’s die in aanmerking kwamen voor subsidie onder de streep 2950 euro duurder.

Abonnementskorting tot wel 46 procent

Toch Tesla Model Y met korting

Zo ook de instapversie van de Tesla Model Y. Tot voor kort reed je voor 43.040 euro in de populaire SUV, maar zonder het financiële duwtje in de rug ben je de volle mep kwijt (45.990 euro). Toch is er een manier om de nieuwe Model Y met korting te kopen. Je bent zelfs nog goedkoper uit dan je voorheen was mét subsidie.

Voorraadmodellen Model Y

Tesla biedt extra goedkope voorraadmodellen van de Model Y aan. Dit zijn modellen die al zijn samengesteld door Tesla, maar nog niet zijn verkocht. Het gaat veelal om volledig nieuwe exemplaren, al vind je op de bestelpagina ook Model Y’s met een (bescheiden) aantal kilometers op de teller.

Kies je voor zo'n voorraadmodel, dan bespaar je zomaar duizenden euro’s. En aangezien de optielijst niet erg uitgebreid is en er honderd voorraadmodellen op de pagina staan, is de kans groot dat de auto zoals jij hem zelf zou samenstellen ertussen staat.

Goedkoopste Model Y

Op het moment van schrijven is de goedkoopste Model Y op de voorraadmodellenpagina al te bestellen voor 41.560 euro (zie bovenste foto). Eigenlijk is deze auto 47.290 euro waard, een korting van maar liefst 5730 euro dus. Daarmee is dit exemplaar zelfs 1570 euro voordeliger dan wanneer je deze Model Y mét subsidie zelf had samengesteld.



Daarbij is het exemplaar in het blauw gespoten, normaliter een optie van 1300 euro. Op andere voorraadmodellen vind je ook opties als een trekhaak (1350 euro), witte leren bekleding (1200 euro) en 20 inch velgen (2300 euro) terug waar je normaal gesproken flink voor moet betalen.



Ook andere aandrijflijnen

Wil je een grotere actieradius of juist meer vermogen? Ook dat kan met korting, al moet je daar wel goed voor zoeken. Het merendeel van de voorraadmodellen betreft namelijk een instap-Model Y, maar ook de Long Range en zelfs de Performance kun je met korting scoren. Daar moet je dan wel snel bij zijn, want deze exemplaren zijn schaars.