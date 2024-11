Waarom je Tesla's in het verkeer beter kunt mijden als de pest

Nieuws

Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat Tesla’s opvallend vaak betrokken zijn bij fatale ongelukken. Dit is opvallend, aangezien auto’s van het merk zijn volgestopt met veiligheidssystemen en worden gezien als modern en veilig. Wat is hier aan de hand?

De studie is uitgevoerd door iSeeCars - een Amerikaanse zoekmachine voor auto’s en tevens onderzoeksbureau. Voor dit onderzoek analyseerde het bedrijf de data omtrent fatale verkeersongelukken tussen 2017 en 2022 in de Verenigde Staten. Hierbij keek iSeeCars specifiek naar merken van de auto’s die betrokken waren bij deze dodelijke ongelukken.

Tesla het gevaarlijkste merk

Hieruit kwam een opvallende conclusie: Tesla’s zijn het vaakst betrokken geweest bij een fataal ongeluk, waarmee het de twijfelachtige eer heeft van het gevaarlijkste merk op de Amerikaanse wegen. Omgerekend (van mijlen naar kilometers) zijn Tesla’s betrokken bij om en nabij 3,5 dodelijke ongelukken per miljard afgelegde kilometers.

Dat is twee keer zoveel als het gemiddelde aantal voor een merk. Overigens staat Kia op de tweede plek, en wordt het podium gecompleteerd door het Amerikaanse Buick.

Gevaarlijke modellen

Naast merken specificeert het onderzoek ook welke modellen het vaakst zijn betrokken bij ongelukken met een dodelijke afloop. Ook op deze lijst is Tesla vertegenwoordigd. De Tesla Model S is ruim twee keer zoveel als gemiddeld betrokken bij een fataal ongeluk, voor de Tesla Model Y is dit zelfs bijna vier keer zoveel.

Toch waren de Tesla's niet de dodelijkste auto’s uit het onderzoek: dat was de hier onbekende Hyundai Venue (een compacte SUV), die bij bijna vijf keer zoveel dodelijke ongelukken betrokken was als gemiddeld (8,6 per miljard kilometer). Ook de Chevrolet Corvette en Mitsubishi Space Star/Mirage (beiden 8,5 per miljard kilometer) scoorden ‘hoog’.

Niet de auto, maar de bestuurder

Het onderzoek vermeldt duidelijk dat de resultaten niet betekenen dat auto’s van Tesla per definitie onveilig of slecht ontworpen zijn. Sterker nog: het Amerikaanse veiligheidsinstituut Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) heeft de Tesla Model Y zelfs uitgeroepen tot 'veiligste auto van 2024'.

De ‘schuld’ moet dan ook niet bij de auto’s maar bij de bestuurders worden gezocht, zo legt analist Karl Brauer uit: “De modellen op deze lijst weerspiegelen waarschijnlijk een combinatie van rijgedrag en rijomstandigheden, wat leidt tot meer ongevallen en dodelijke slachtoffers.” In andere woorden: het zou kunnen dat Tesla-bestuurders asocialer rijden dan gemiddeld, waardoor zij meer dodelijke ongelukken veroorzaken.

En omdat de Tesla Model 3 en Model Y je ook in Nederland om de oren vliegen, zouden we toch extra op onze tellen passen.