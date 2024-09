Onderzoek: hoe meer rijhulpsystemen, hoe meer de bestuurder gaat appen

Nieuws

Autonome rijhulpsystemen nemen een deel van het autorijden uit handen. Maar uiteraard moet je altijd je aandacht op de weg houden. En dat gebeurt juist niet: hoe minder de bestuurder hoeft te doen, hoe slechter hij oplet.

Het Amerikaanse IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) onderzocht maandenlang (semi-) autonome rijhulpsystemen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over adaptieve cruisecontrol. Door middel van camera’s, sensoren en software passen ze de snelheid van de auto zelfstandig aan, bijvoorbeeld als de voorligger langzamer rijdt. De systemen houden de auto ook in het midden van de rijstrook en soms kunnen ze zelfstandig van rijstrook wisselen.

Twee voorbeelden van zulke systemen werden onder de loep genomen: Autopilot van Tesla en Pilot Assist van Volvo. Het resultaat? De veiligheidsorganisatie kwam erachter dat bestuurders die gebruikmaken van deze systemen, eerder geneigd zijn om hun ogen van de weg te halen en andere dingen achter het stuur te doen. Zo kijken ze meer op hun telefoon of gaan ze iets eten.

Actie De vernieuwde Volkswagen ID.3 Ontdek de verrassend ruime ID.3 met sportief design en een rijbereik tot 595* km.

En dat voor een vriendenprijs! Bekijk nu

Blijf op de hoogte van het laatste autonieuws met onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Onderzoeksresultaten

Bij het onderzoek met Tesla's Autopilot waren 14 mensen betrokken die meer dan 19.300 km met het systeem reden. Tijdens deze kilometers werden maar liefst 3858 aandachtsgerelateerde waarschuwingen gedaan. Gemiddeld reageerden de bestuurders pas na 3 seconden. Op een snelweg heb je in die tijd al snel 100 meter afgelegd.

Voor het onderzoek met Pilot Assist van Volvo werd het gedrag van 29 vrijwilligers over de onderzoeksperiode gevolgd. Tijdens het gebruik van het systeem waren de bestuurders 30 procent van de tijd afgeleid - buitengewoon hoog volgens de onderzoekers.

Meer beveiliging nodig

Volgens IIHS-directeur David Harkey tonen de resultaten aan dat bestuurders door de autonome systemen slecht gedrag aanleren: "Als je ze leert te denken dat opletten betekent dat je elke paar seconden het stuur een duwtje moet geven, dan is dat precies wat ze zullen doen."

Daarbij blijven ze gewoon afleidende activiteiten ondernemen zoals op hun telefoon kijken, zo geeft Harkey aan. Volgens de topman moeten automerken dan ook in actie komen om dit gedrag in de toekomst tegen te gaan: “Dit toont aan waarom gedeeltelijke automatiseringssystemen robuustere beveiligingen nodig hebben om misbruik te voorkomen.”