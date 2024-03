Veel rijhulpystemen helpen écht, maar twee kunnen juist gevaarlijk zijn

Nieuws

Word jij ook zo moe van alle piepjes van die moderne rijhulpsystemen? Toch kun je ze beter niet allemaal uitzetten, want ze helpen echt ongelukken te voorkomen. Maar er zijn ook systemen die het risico op aanrijdingen juist vergroten.

Alle moderne auto’s zitten er vol mee: moderne rijhulpsystemen, met de overkoepelende naam ADAS. Die afkorting staat voor Advanced Driver Assistance Systems. Een groot aantal daarvan is voor nieuwe auto’s verplicht, zoals de waarschuwing voor te hard rijden, de vermoeidheidswaarschuwing en het automatische noodremsysteem.



Sommige systemen wekken veel irritatie met hun gepiep en getingel. Veel bestuurders zetten de systemen dan ook uit. Toch kun je dat in veel gevallen beter niet doen, zo laat nieuw onderzoek van het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond van Verzekeraars zien.



Welke systemen dragen het meest bij aan de rijveiligheid?



Vooral de rijstrookassistent (Lane Keep Assist) en botsdetectie (Collision Detection) leveren veel veiligheidswinst op. Rijstrookassistentie, dat de bestuurder waarschuwt en/of corrigeert als hij de rijstrook onbedoeld verlaat, verlaagt het risico op een ongeval met 37 procent. Voor de aanrijdingsdetectie is dat 32 procent.



Sommige rijhulpsystemen werken niet goed bij slecht weer



Verder keken de onderzoekers naar de onderlinge samenwerking tussen de rijhulpsystemen én naar het effect bij slecht weer. Hieruit bleek dat sommige systemen minder goed werken als het bijvoorbeeld mist, hard regent of sneeuwt.

Daarentegen was de vermoeidheidsdetectie of Driver Alert bij slecht weer juist een grote positieve uitschieter. Dit systeem waarschuwt de bestuurder als hij of zij niet meer alert genoeg lijkt. Slingert de auto een beetje, of is de blik van de bestuurder niet meer op het verkeer gericht, of dreigt hij of zij zelfs weg te dommelen? Dan volgt er een waarschuwing. Bij slecht wordt de kans op een ongeval dankzij de vermoeidheidsdetectie zelfs bijna twee keer zo klein.

Deze systemen vergroten het ongevalsrisico juist



Een verrassende uitkomst van het onderzoek was dat een aantal systemen het risico op een ongeluk juist vergroot. De dodehoekdetectie en (adaptieve) cruisecontrol zijn de duidelijkste voorbeelden. Zo neemt de ongevalskans door het gebruik van (adaptieve) cruisecontrol bij goed weer toe met 8 tot 12 procent.

Bij slecht weer loop je tijdens het gebruik van adaptieve cruisecontrol zelfs 28 procent meer risico op een ongeval. Bij de dodehoekdetectie is dat 18 procent.



Inzetten op doorontwikkeling



Directeur Geeke Feiter van het Verbond van Verzekeraars wil inzetten op de doorontwikkeling en een goed begrip van ADAS onder automobilisten. Verder onderzoek naar de systemen zelf en naar de manier waarop deze worden gebruikt, kan helpen om de veiligheid te vergroten.