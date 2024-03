En terecht! EuroNCAP overweegt Tesla's knipperlichtknoppen te bestraffen

Nieuws

Tesla krijgt over het algemeen perfecte veiligheidsscores van botsproefinstanties. Maar nu loopt het mogelijk de 5 sterren van EuroNCAP mis. Dat heeft alles te maken met een controversiële verandering van de nieuwe Tesla Model 3.

Toen we de nieuwe Tesla Model 3 op de redactie kregen, waren we zeer te spreken over de auto. Tot er een bocht opdoemde en we probeerden richting aan te geven …

Tesla heeft de stengels waarmee je richting aanwijst vervangen voor knoppen op het stuur. Dat deden de Amerikanen eerder bij de vernieuwde Model S en Model X, maar we kregen er in de gefacelifte Model 3 voor het eerst mee te maken. En om een lang verhaal kort te maken: in de Tesla Model 3-review waren we niet gecharmeerd van de nieuwe knoppen.

Euro NCAP-score Tesla in gevaar

Nu blijkt dat we niet de enige zijn die de knoppen onhandig en gevaarlijk vinden. Volgens een bericht van electrek.co ziet ook Euro NCAP de richtingaanwijsknoppen op het stuur niet zitten. De organisatie - die de crashveiligheid van nieuwe auto’s op de Europese wegen test - heeft een waarschuwing uitgedeeld aan Tesla.

Euro NCAP overweegt om de nieuwe Tesla Model 3 niet de volle score van 5 sterren te geven door de onhandige richtingaanwijzers. En dat is een flinke knauw voor Tesla, dat altijd vol trots communiceert over de veiligheid van zijn auto’s.

Verhoogd risico ongevallen door afleiding

De waarschuwing voor Tesla omtrent de knoppen is het gevolg van een andere onhandige trend in de autowereld: fysieke knoppen worden verruild voor touchscreens.



Euro NCAP is geen fan van deze ontwikkeling, zo laat topman Matthew Avery weten tegenover het Britse Hagerty: “Het overmatig gebruik van touchscreens is een probleem in de hele sector, waarbij bijna elke autofabrikant de belangrijkste bedieningselementen naar centrale touchscreens verplaatst, waardoor bestuurders hun ogen van de weg moeten halen en het risico op ongevallen door afleiding toeneemt.”

Fysieke knoppen voor 5 sterren

De veiligheidsorganisatie wil zich inzetten om het overmatig gebruik van touchscreens tegen te gaan. Dat willen ze doen door een nieuwe voorwaarde toe te passen voordat auto’s een score van 5 sterren kunnen krijgen. Geteste auto’s moeten fysieke knoppen hebben voor de belangrijkste functies, namelijk de richtingaanwijzers, alarmknipperlichten, ruitenwissers, claxon en SOS-functies.

Als Euro NCAP de plannen doorzet, lijken Tesla en andere nieuwerwetse autofabrikanten te kunnen fluiten naar een volle score van 5 sterren. Wij hopen dat automerken hier zo van schrikken dan hun liefde voor fysieke knoppen spontaan weer aanwakkert.