Waarom de Tesla Model Y plotseling 9000 euro duurder is geworden

Nieuws

Tesla heeft de nieuwe Tesla Model Y via een persbericht aan Nederland gepresenteerd. Daarin worden niet alleen alle verbeteringen genoemd, maar ook de nieuwe verkoopprijs. En die is een stuk hoger dan voorheen …

Twee weken geleden maakten we op een aparte manier kennis met vernieuwde Tesla Model Y (zie bericht hieronder). Tesla kondigde niets aan, maar op de Chinese Tesla-website verscheen de gefacelifte SUV ineens in vol ornaat. Dat China voorrang krijgt is logisch, want dit is de belangrijkste afzetmarkt voor Tesla.



Tesla Model Y in Nederland te bestellen

Vandaag maakt Nederland officieel kennis met de vernieuwde Model Y ‘Juniper’. Daarmee wordt ook een vrees die we hadden bevestigd: de Model Y is flink duurder geworden. Het gaat om een fikse prijsstijging van 9000 euro.

Eerst de Launch Series van 61.990 euro



De nieuwe Model Y is namelijk te bestellen vanaf 61.990 euro. Dat is 16.000 euro duurder dan de oude vanafprijs en 9000 euro meer dan de 'oude' Long Range All-Wheel Drive-versie van de Model Y. Voorlopig is de vernieuwde Model Y namelijk alleen te bestellen als ‘Launch Series’ en dat is een Long Range AWD.



Goedkopere versies ook 9000 euro duurder?

Tesla belooft dat het later ook de andere bekende versies van de Model Y op de markt brengt. Daarmee zou de vanafprijs flink zakken, maar het is niet duidelijk wat er met het prijsverschil gaat gebeuren. Het is is niet uit te sluiten dat het prijsverschil van 9000 euro ook op de goedkopere modellen blijft gehandhaafd.

Tesla Model Y Juniper verbeteringen

Maar waarom is de Tesla Model Y dan zoveel duurder geworden? Dat komt door enkele belangrijke verbeteringen die Tesla heeft doorgevoerd. Zo zou de auto door aangepaste vering comfortabeler rijden en is hij zuiniger gemaakt. De nieuwe Model Y heeft een actieradius van 568 km (WLTP), terwijl de vorige Long Range AWD officieel 533 km kon rijden op één lading.



Zoals je ziet is het exterieur flink aangepakt, met een nieuw front en een nieuwe achterkant. Maar de meest ingrijpende en waarschijnlijk duurste verbeteringen zijn in het interieur toegepast. Zo zijn er door de hele cabine meer hoogwaardige materialen gebruikt.

De stoelen zijn opnieuw ontworpen en bieden nu ook een ventilatiefunctie. Door het gebruik van akoestisch glas zijn afrolgeluiden met 22 procent en windgeruis met 20 procent verminderd, en daarnaast ontbreken ook de sfeerverlichting en het 8 inch scherm voor de achterpassagiers niet. Deze verbeteringen zagen we eerder al in de vernieuwde Tesla Model 3.

Conclusie

Hoewel er op termijn ook goedkopere uitvoeringen van de vernieuwde Tesla Model Y op de markt verschijnen, is het duidelijk dat het model na de facelift een stuk duurder is geworden. Daarvoor krijg je wel een betere auto, met onder andere verbeterde efficiëntie en rijeigenschappen, maar ook een aangepakt ex- en interieur.

Als je liever de oude Model Y hebt, kun je die nog gewoon bestellen. Voorlopig verkoopt Tesla beide versies van zijn belangrijkste model naast elkaar (zie onderste foto). Als je voor de nieuwe Model Y Launch Series kiest, moet je tot maart wachten. Dan worden de eerste exemplaren geleverd in Nederland.