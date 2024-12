Verrassend: dit merk heeft over een periode van 10 jaar de laagste onderhoudskosten

Nieuws

Welk automerk heeft de laagste onderhoudskosten en welke de hoogste? Consumer Reports deed er onderzoek naar en kwam tot een verrassende conclusie.

Voor de studie vroeg de Amerikaanse organisatie aan zijn leden om ieder jaar bij te houden hoeveel geld zij uitgaven aan onderhoud. Daarbij moesten zij kosten als het vervangen van olie en banden meerekenen, maar eventuele kosten voor het repareren van schade niet. Met deze data onderzocht Consumer Reports de onderhoudskosten van verschillende merken over periodes van vijf en tien jaar.

En hoewel het een Amerikaans onderzoek betreft, is het toch interessant om te kijken wat de conclusies zijn. Voor welke merken moet je op de langere termijn je spaarvarken plunderen, en welke merken blijken juist verrassend goedkoop te onderhouden?

Verrassend merk bovenaan

De koploper is verrassend. Uit de data van Consumer Reports blijkt dat Tesla-eigenaren over een periode van tien jaar het minste geld kwijt zijn aan onderhoud in vergelijking met de andere merken. Dat is opzienbarend, omdat Tesla altijd heel wisselend presteert in betrouwbaarheidsonderzoeken. Zo bungelde de Tesla Model 3 recentelijk nog onderaan in een onderzoek van de TÜV - het Duitse equivalent van de ANWB.

Toch leverden modellen van het merk in het onderzoek van Consumer Reports gemiddeld de minste onderhoudskosten op. In de eerste vijf jaar waren eigenaren omgerekend slechts 551 euro kwijt aan onderhoud, in de vijf jaar daarna gaven ze in totaal 3282 euro uit. Over een periode van tien jaar is dit dus slechts 3833 euro.

Duurste merk om te onderhouden

Hoe anders is dat voor Land Rover. De onderzochte eigenaren betaalden in de eerste vijf jaar gemiddeld al 4018 euro om hun Britse auto te onderhouden - meer dan Tesla-rijders in tien jaar. In diezelfde tien jaar waren Land Rover-eigenaren maar liefst 18199 euro kwijt aan onderhoud. Daarmee zijn auto’s van het Britse merk veruit het duurste om te onderhouden.

Luxemerken en Japanners

Het is niet verrassend dat merken als Porsche, Mercedes, Audi en BMW het duurst zijn in onderhoud. Wel verrassend is dat Volvo maar net iets goedkoper is dan de Duitse luxemerken. Ook Mini is relatief duur. Japanse merken presteren dan juist weer uitstekend in het onderzoek. Toyota, Nissan, Mazda en Honda zijn allemaal wat betreft onderhoud vriendelijk voor je portemonnee, ook op de langere termijn.

De volledige lijst van Consumer Reports (omgerekend in euro’s en exclusief merken die hier niet worden geleverd)