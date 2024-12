De Citroën ë-C3 is de ideale EV nu je geen subsidie meer krijgt

PARTNERBIJDRAGE

Voortaan moet je een nieuwe elektrische auto helemaal zelf betalen. Daarom is het extra belangrijk dat je waar voor je geld krijgt. Maak kennis met de Citroën ë-C3.

De aanschafsubsidie voor nieuwe elektrische auto’s is voorbij. Jammerdebammer. Het is niet anders. Wij kijken vooruit en vertellen je 4 redenen waarom de Citroën ë-C3 juist nu eerste keus is.



1. Volwaardige elektrische auto

De Citroën ë-C3 is de goedkoopste elektrische auto van Nederland, waarbij je het woord ‘auto’ niet tussen aanhalingstekens hoeft te zetten. De Dacia Spring is strikt genomen voordeliger, maar dat is met zijn kleine actieradius en beperkte snellaadmogelijkheid eerder een auto voor erbij.

Wat van de e ë-C3 is een volwaardig EV maakt, zijn de batterij van 44 kWh, de elektromotor van 113 pk en de actieradius van 322 kilometer (WLTP). Maar ook de mogelijkheid om te snelladen met 100 kW en de riante kofferruimte van 310 tot 1200 liter.



2. Weldadig comfort

Het geheime wapen van de elektrische Citroën is zijn weldadige comfort. In alle uitvoeringen geniet je van Citroëns Progressive Hydraulic Cushions – speciale schokdempers die het veercomfort naar een hoger niveau tillen.

Bovendien zit je lekker hoog, op een grote zachte stoel. In ë-C3’s met de Advanced Comfort Seats wordt je achterwerk zelfs getrakteerd op 10 millimeter extra schuimvulling. De geluidswerende voorruit (Max-uitvoering) is de kers op de taart en maakt de cabine extra stil en comfortabel.

3. Lage aanschafprijzen

De basisversie van de ë-C3 heet You en kost 24.300 euro. Of 219 euro per maand, als je kiest voor het Citroën Betaalplan. Dat bedrag is trouwens op basis van 60 maanden, maar je kunt ook een kortere looptijd kiezen.

De bovengenoemde Advanced Comfort Seats zijn eigenlijk een must, en misschien wel de belangrijkste reden om voor het optionele Pack PLUS te kiezen. Dit optiepakket van 2200 euro geeft je ook grotere velgen en een centraal touchscreen van 10,25 met ondersteuning voor draadloze telefoonkoppeling met Apple CarPlay en Android Auto.

Het topmodel heet Max, kost 28.800 euro en zet de overtreffende trap op het gebied van design, techniek en comfort. Op de site van Citroën vergelijk je de uitrusting van de You en de Max met elkaar. Bovenaan die pagina lees je ook meer over de nieuwe C3 op benzine.



4. Goedkoop in gebruik

EV-rijders gaan wegenbelasting betalen, maar bestuurders van de Citroën ë-C3 scheuren die blauwe enveloppe elk kwartaal met een glimlach open. Want met een leeggewicht van 1391 kg is-ie opvallend licht voor EV-begrippen.

De lage verzekeringspremie is nog een financieel voordeeltje. Want dat vergeten veel mensen die een tweedehands EV kopen waarvan de nieuwprijs 40 tot 50 mille bedroeg: de verzekeringskosten weerspiegelen dat je in een dure auto rijdt.

Tot slot het opladen: dat is thuis het goedkoopst. De Citroën-dealer kan je informeren over je eigen wallbox van Free2Move Charge die je met korting kunt aanschaffen voor 399 euro. Onderweg plug je in bij één van de vele snelladers die Nederland rijk is. Daar gaat de ë-C3 in 26 minuten van 20 naar 80 procent.



