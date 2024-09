Dit zijn de 3 beste ANWB private lease aanbiedingen

Nieuws

Mensen die willen private leasen, komen snel bij ANWB uit. Logisch ook - het is niet alleen een enorm sterke merknaam, maar de ANWB is ook een van de grootste aanbieders van private lease auto’s. Ze zijn dan ook vaak te vinden in onze private lease vergelijker. Wij lichten drie goede aanbiedingen van de ANWB uit.

Private lease maakt autorijden een stuk eenvoudiger en overzichtelijker, omdat je elke maand een vast bedrag betaalt waarin de meeste autokosten zijn opgenomen. Hierdoor hoef je je geen zorgen te maken over zaken als afschrijving, verzekering of onderhoud. De enige bijkomende kosten waar je zelf voor moet zorgen, zijn die voor brandstof of opladen van de auto.

1. Hyundai i10

De Hyundai i10 is de goedkoopste auto uit onze vergelijker, en deze aanbieding is te vinden bij de ANWB. Daar is de hatchback overigens een stuk goedkoper dan bij andere aanbieders. Door zijn compacte afmetingen is de i10 de ideale auto voor in de stad, maar ook voor langere afstanden is de Koreaan uitstekend geschikt. Wel kost het de i10 wat tijd en moeite om op tempo te komen.

Pluspunten Minpunten + Verrassend volwassen rijeigenschappen - Mede door gebrek aan turbo een beetje futloos + Ruim in zijn klasse - Standaard niet met 5 maar 4 zitplekken + Uitgebreide veiligheidsuitrusting - Lichte koppeling vereist gewenning

De Hyundai i10 is rijk uitgerust voor zijn klasse. Standaard zijn onder andere cruise control, airconditioning, LED-dagrijverlichting, actieve rijbaanassistentie, vermoeidheidsherkenning, een 8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto en nog veel meer. De technische specificaties vind je hieronder.

Vermogen (pk) 63 Koppel (Nm) 93 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,8 l/100 km (1 op 20,8) 0-100 sprint (seconden) 15,9 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 109

Wil jij de Hyundai i10 private leasen via de ANWB?

2. Citroen ë-C3

Met de ë-C3 is Citroen zijn concurrenten voor: het is een van de eerste écht betaalbare volwaardige EV’s met een respectabele actieradius. Daarnaast ziet de ë-C3 er ook nog eens stoer uit. Door een aanbieding is de Fransoos nu extra voordelig te leasen via de ANWB. En wat veel mensen vergeten is dat je bij het private leasen van een elektrische auto ook nog eens kan profiteren van de SEPP-subsidie.



Pluspunten Minpunten + Zeer scherpe prijs, zeker voor een EV - Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen + Volwassen auto voor zijn prijsklasse - Actieradius is redelijk beperkt + Door SUV-vorm hoge zit en instap - You-uitvoering zonder centraal touchscreen

De instapper van de Citroen ë-C3 heet You en is standaard uitgerust met onder andere cruise control, airconditioning, parkeersensoren achter, een achteruitrijcamera, Citroën Advanced Comfort-veersysteem en een head-up display. Voor meer features kun je terecht bij het Pack Plus of de Max-uitvoering.

Vermogen (pk) 113 Koppel (Nm) 120 Accucapaciteit (kWh) 44 Batterijtype LFP Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,1 kWh/100 km 0-100 sprint (seconden) 11,5 WLTP-actieradius (km) 320 Laadvermogen (kW) 7 Snellaadvermogen (kW) 100

Ben jij overtuigd door de Citroen ë-C3?

3. Dacia Jogger

De Dacia Jogger is de ultieme no-nonsense auto. Geen onnodige toeters en bellen, maar wel een capabele auto. En met zeeën aan ruimte, optioneel is er zelfs plek voor zeven. Via de ANWB private lease je de Jogger voor de veruit voordeligste prijs.

Pluspunten Minpunten + Veel waar voor je geld - Interieur voelt goedkoper aan + Veruit de goedkoopste zevenzitter - Armoedige crashtestscore van één ster + Ruimtewonder - Kan ietwat rumoerig zijn

De Jogger is zeer scherp geprijsd, maar is direct vanaf het Expression-uitrustingsniveau vol bepakt. Standaard zijn onder andere cruise control, airconditioning, parkeersensoren achter, lane departure warning, privacy glass en een 8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto. Optioneel kun je nog kiezen voor de configuratie met zeven zitplekken of het uitgebreidere Extreme-uitrustingsniveau.

Vermogen (pk) 110 Koppel (Nm) 200 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,8 l/100 km (1 op 17,5) 0-100 sprint (seconden) 10,5 Bagageruimte (liter) 160 - 1807 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 129

Wil jij ook no-nonsense rijden in deze Jogger?

ANWB private lease

Deze aanbiedingen zijn allemaal voor een scherpe prijs te vinden bij de ANWB. Heb je toch liever een ander model? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker, waar je nog 250 andere auto’s kunt vinden om uit te kiezen.