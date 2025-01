De beste 7-persoonsauto’s van 2025 op een rij

Nieuws

Een auto met 7 zitplaatsen is ideaal voor grote gezinnen, carpoolen of het meenemen van extra passagiers. Ook biedt een 7-persoonsauto veel ruimte voor bagage als je de stoelen neerklapt. Hier lees je over onze favoriete modellen.

Onze favoriete auto’s met 7 zitplaatsen

Dacia Jogger (voor gezinnen)

Onze favoriete auto met 7 zitplaatsen voor grote gezinnen is de Dacia Jogger. Deze potige stationwagon heeft een robuust ontwerp en het interieur is uit massief kunststof gehouwen, wat betekent dat er weinig te slopen valt voor kleine passagiers. Wat er niet op zit, kun je er ook niet af breken.

Met een optionele derde zitrij biedt hij plaats aan zeven personen. En dan hoeven nummer zes en zeven niet eens de allerkleinsten te zijn. De binnenruimte is slim ingedeeld, met een grote kofferbak wanneer de achterste stoelen worden neergeklapt. Daarnaast is de Jogger betaalbaar in aanschaf en onderhoud, zijn er verschillende motoren om uit te kiezen en zit het met de betrouwbaarheid van de techniek wel goed.

Mercedes V-klasse (voor groepsvervoer)

Stijl en comfort: de Mercedes V-klasse is de ultieme keuze voor groepsvervoer. Deze luxe MPV biedt royale ruimte voor maximaal acht personen, ideaal voor zakelijke transfers, hotels of VIP-vervoer. Het interieur straalt luxe uit, met ergonomische stoelen, hoogwaardige materialen en sfeerverlichting. De slimme indeling zorgt voor voldoende bagageruimte, zelfs bij volle bezetting. Bovendien zorgt de soepele aandrijflijn voor een comfortabele rijervaring. De V-klasse combineert praktische bruikbaarheid met een premium uitstraling, perfect voor professioneel groepsvervoer.

Skoda Kodiaq (voor SUV-liefhebbers)

Stoere ouders die een SUV met 7 zitplaatsen zoeken, hebben veel te kiezen. Van de nieuwe Peugeot 5008 en de nieuwe Hyundai Santa Fe, tot bewezen modellen als de Nissan X-Trail en de Seat Tarraco. Onze favoriet is de vernieuwde Skoda Kodiaq.

Skoda weet hoe je een ruime, moderne en praktische gezinsauto bouwt. Met ruimte voor vijf of zeven personen en een flexibel interieur met maximaal 2105 liter bagageruimte en handige Simply Clever-oplossingen, is het een perfect werkpaard. De huidige grille vinden we de mooiste Skoda-grille ooit en de drie ronde draaiknoppen op het dashboard maken de bediening kinderspel.

Kia EV9 (voor EV-rijders)

Dus je wil een SUV met 7 zitplaatsen die ook nog eens volledig elektrisch is? Dan verwijzen wij je graag door naar de Kia-dealer, want de Kia EV9 is niet alleen technisch spannend, ook met zijn ruimte heeft hij veel te bieden. Kia zorgt goed voor zijn inzittenden. Op rij 1 en 2 zitten de passagiers op zetels die verwarmd en geventileerd kunnen worden, op alle rijen is er aparte klimaatbeheersing. De derde zitrij is elektrisch neer te klappen.

De EV9 is heeft standaard zeven zitplaatsen. Hij is meer dan vijf meter lang en heeft een immense wielbasis van meer dan 3 meter. Dat betekent dat je als je niet al te lang bent zelfs helemaal achterin heel behoorlijk kunt zitten. De zeszitsversie (alleen GT-Line) heeft draaibare stoelen op de tweede zitrij die 180 graden kunnen roteren, wanneer de auto stilstaat.

7-persoonsauto leasen

Wij hebben een overzicht gemaakt: 7-persoonsauto private lease. Het lijkt wel of alleen Roemeense en Franse automerken een betaalbare 7-persoonauto op de markt kunnen brengen, want Dacia, Renault en Peugeot zijn goed vertegenwoordigd. Voor nu is het wachten op de private lease-bedragen van de Citroën C3 Aircross en de Opel Frontera met zeven zitplaatsen.



7-persoonsauto tweedehands kopen

Een 7-persoons tweedehands auto kopen op Marktplaats is eenvoudig. Gebruik simpelweg de knop ‘Meer filters’ om het minimale aantal stoelen te kiezen. Als je ook geholpen bent met een auto bent met zes zitplaatsen, zouden we ‘6 stoelen’ aanvinken en kijken wat er allemaal voorbijkomt. Vaak zijn het auto’s met twee losse stoelen in plaats van een achterbank voor drie personen.