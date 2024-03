Waarom gezinnen met de 7-zits Skoda Kodiaq véél vaker moeten tanken (nu met prijzen)

Nieuws

De nieuwe Skoda Kodiaq (2024) is ruimer dan zijn voorganger. Toch kun je niet blind voor de versie met 7 zitplaatsen kiezen, want dan loop je een belangrijke nieuwe functie mis.

Dat doen de ontwerpers bij Skoda toch knap: de nieuwe Kodiaq oogt fris, stoer en modern, maar tegelijkertijd blijft-ie duidelijk herkenbaar als Skoda.

De contrasterende D-stijlen zijn wel even wennen: gaat de Kodiaq soms naar carnaval verkleed als Audi Q2? De C-vormige achterlichten doen dan weer denken aan de rode krabbenklauwen op de achterkant van de Polestar 2. In de optielijst vind je een verlichte grille – een vleugje opschepperij dat we kennen van de elektrische Skoda Enyaq.

Grotere kofferbak voor Skoda Kodiaq (2024)

De Kodiaq is gegroeid met 6,1 centimeter en is nu 4,76 meter lang. De vijfzitter kreeg er 75 liter bagageruimte bij (910 liter) en met de bank plat bedraagt het laadvolume 2105 liter (+40 liter). Met een derde zitrij in de auto past er maximaal 2035 liter bagage in de kofferbak. Dat is een winst van 30 liter.

Op andere vlakken is Skoda’s grootste suv gekrompen: hij werd pakweg 2 centimeter smaller (1,86 m) en lager (1,66 m). De wielbasis van 2,79 meter bleef hetzelfde.

Je moet kiezen: een derde zitrij óf een accupakket

De reden waarom gezinnen met een 7-zits Skoda Kodiaq véél vaker moeten tanken, is omdat de nieuwe plug-in hybride aandrijflijn alleen leverbaar is voor de 5-persoons suv. Dat zal wel te maken hebben met de beschikbare ruimte onder kofferbak: daar past óf een derde zitrij, óf een accupakket. En niet allebei.

Met een elektrische actieradius van 100 kilometer en een laadpaal naast de voordeur, rijd je zo vaak op stroom dat nog maar zelden tankt. De 25,7-kWh batterij kan trouwens opladen met 11 kW en snelladen met 50 kW.

De 7-persoons Kodiaq wordt altijd aangedreven door een 1.5 TSI met mild hybrid techniek. Dat is een viercilinder turbobenzinemotor gekoppeld aan een automatische DSG-transmissie. Laat het officiële verbruik pak 'm beet 6,5 l/100 km zijn en je tankt gegarandeerd vaker dan met de plug-in hybride die waarschijnlijk onder de 1,0 l/100 km duikt.

Eén keuzehendel, twee beeldschermen, drie draaiknoppen

Het interieur van de Kodiaq is compleet nieuw. De keuzehendel van de automaat zit voortaan achter het stuur en onder het centrale touchscreen prijken drie prachtige draaiknoppen waarmee je de temperatuur en het volume regelt. We zijn ook blij te zien dat Skoda nog altijd fysieke knoppen op het stuur gebruikt en geen hinderlijke touchknoppen.

Elke Kodiaq krijgt twee beeldschermen van 10 inch: een digitaal instrumentarium achter het stuur en een touchscreen op het dashboard. Dat aanraakscherm kun je upgraden naar 13 inch. Om nu al te ervaren hoe dat is, hoef je alleen maar plaats te nemen in een Skoda Enyaq.

Als je een nieuwe Kodiaq koopt, is-ie nooit helemaal nieuw. Want bij alle exemplaren zijn de stoelbekleding, vloerbedekking en de hemelbekleding gemaakt van gerecycled polyester. Ook de bekende paraplu en ijskrabber zijn gemaakt van gerecyclede materialen.

Skoda Kodiaq prijs en levertijd

De nieuwe Skoda Kodiaq is nu te bestellen en staat eind april bij de Skoda-dealer. Het uitgaande model had een basisprijs van 43.390 euro en de nieuwe wordt op de markt gezet voor 44.990 euro. Dan krijg je een Kodiaq met de veelbelovende versienaam First Edition.



De Kodiaq First Edition heeft Full LED matrix koplampen en staat op 17 inch lichtmetaal. Zoals hierboven gezegd krijg je twee beeldschermen van 10 inch. De volautomatische airconditioning heeft drie klimaatzones en bedien je met de nieuwe smart dials. De voorstoelen zijn verwarmd en smartphones zijn te verbinden met Wireless Smartlink. De achteruitrijcamera maakt manoeuvreren makkelijker.

Wil je het nieuwe aanraakscherm van 13 inch en een slag grotere wielen, dan investeer je 3000 euro extra in de Kodiaq Business Edition. Beide versies worden aangedreven door de 1.5 TSI met mild hybrid techniek. De plug-in hybride hebben we nog tegoed.