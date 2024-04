Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 16 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Skoda uitpakt met de nieuwe Kodiaq en hardrijders gepakt worden. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

Top – De nieuwe Skoda Kodiaq goed bijna alles goed

nieuwe Skoda Kodiaq (2024) bevalt zo goed, dat we ons oprecht afvragen of eigenaar Volkswagen zich niet een beetje zorgen begint te maken over de kwaliteitsslag die het Tsjechische automerk sinds de inlijving gemaakt heeft. Waarom zou je nog een Tiguan kopen als je voor minder geld bij Skoda terecht kunt?

Top –2024 is het ideale jaar om een tweedehands EV te kopen

Behalve de invoering van wegenbelasting op elektrische auto’s, is er nog meer slecht EV-nieuws. Zo is het plan om de aanschafsubsidie SEPP op tweedehands elektrische auto’s in 2025 te schrappen. Dat is niet de enige reden waarom het slim kan zijn om nog in 2024 een gebruikte EV te kopen.

Top – Minder dan 10% van CO2-uitstoot komt door personenauto’s

Er staan boeiende weetjes in de nieuwste cijfers van het CBS. Zo dragen personenauto’s weinig bij aan de totale CO2-uitstoot van ons. Maar wat is weinig? Minder dan een tiende: om precies te zijn 9,7 procent. Welke sectoren zijn verantwoordelijk voor de andere 90,3 procent?

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Flop – Niet alle EV-uitvindingen komen automatisch naar Europa

Dat Volkswagen en Xpeng elkaar meer dan een beetje lief vinden, was al bekend. Maar nu is dan ook hun eerste liefdesbaby geboren: een nieuw EV-platform waarmee de productie van elektrische Volkswagens goedkoper en sneller wordt. Alleen zullen wij er in Europa voorlopig niets van merken.

Flop – Tesla zit in de hoek waar de klappen vallen

Het Amerikaanse EV-merk heeft een bijzonder teleurstellend kwartaal achter de rug, en de gevolgen daarvan zijn niet mals … Elon Musk heeft in een interne memo zijn besparingsplannen duidelijk gemaakt aan het personeel. Daarin staat dat maar liefst 14.000 van de 140.473 medewerkers de laan uit worden gestuurd. Bijna 10 procent dus. En daarmee is de gifbeker nog niet leeg voor Tesla.

Flop –Europese flitsmarathon jaagt nu keihard op hardrijders

Je moet je normaal gesproken al aan de maximum snelheid houden, maar dit weekend is het helemaal opletten. De politie houdt dan een grootschalige actie om hardrijders aan te pakken, ook wel de 'Operation Speed' genoemd. Vooral op 19 april is het oppassen geblazen. Die dag is door Roadpol omgedoopt tot de Speed Marathon.