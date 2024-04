Let op je snelheid! Europese flitsmarathon jaagt keihard op hardrijders

Nieuws

Je moet je normaal gesproken al aan de maximum snelheid houden, maar komende week is het helemaal opletten. De politie houdt dan een grootschalige actie om hardrijders aan te pakken, ook wel de 'Operation Speed' genoemd.

De actie is opgezet door de Europese politieorganisatie Roadpol. Zij spraken met politiekorpsen in 29 landen af om extra te letten op snelheidsovertreders. Ook Nederland, België en Duitsland doen mee aan de actie, die loopt van 15 tot 21 april. Vooral op 19 april is het oppassen geblazen. Die dag is door Roadpol omgedoopt tot de Speed Marathon. Politiekorpsen zullen dan op trajecten waar vaak te hard wordt gereden extra intensief controleren.

Waarom is de flitsmarathon opgezet?

Roadpol heeft de actie opgezet om het aantal ongelukken dat ontstaat door te hoge snelheden te verminderen. Volgens een woordvoerder van de organisatie zorgen snelheidsovertredingen jaarlijks voor 25.000 dodelijke verkeersongelukken in Europa.

Vorig jaar werd de actie ook al opgezet en werd er dan ook lustig op los geflitst. Alleen al in Midden-Nederland werden binnen één week ruim 3000 verkeersovertredingen geregistreerd en moesten 44 bestuurders hun rijbewijs inleveren.

Waar moet ik op letten tijdens de flitsmarathon?

Apps als Flitsmeister of Waze kunnen helpen om flitsers te detecteren, maar 100 procent zekerheid bieden ze niet. Tijdens de flitsmarathon worden namelijk veel mobiele camera’s opgetuigd om mensen te controleren. En hoe vaker die mobiele flitsers van plaats wisselen, hoe lastiger de apps het kunnen bijhouden.



Hoe clichématig het dan ook klinkt: het beste middel om een boete te voorkomen, is door je simpelweg aan de maximumsnelheid te houden. Dit is de enige manier om zeker te zijn dat er niet zo’n ongewenste paarsgerande envelop van het CJIB op je deurmat valt. Daarbij is het ook een stuk veiliger.