Formule 1 tijden GP Italië: zo laat komen de coureurs in actie op Monza

Na de Grand Prix van Nederland is het nu de beurt aan Italië om de volgende race in de Formule 1 te organiseren. Autodromo Nazionale Monza is komend weekend het strijdtoneel van de koningsklasse van de autosport. Maar hoe laat komen Max Verstappen en consorten in actie? In ons schema zie je alle tijden van dit raceweekend!

F1 tijden GP Italië

We zijn alweer aanbeland bij de zestiende Grand Prix van het jaar. Na de GP van Zandvoort verplaatst het F1-circus komend weekend naar Italië, en wel naar het roemruchte circuit van Monza. Max Verstappen zal zich willen revancheren voor zijn ietwat teleurstellende thuisrace, al heeft hij aan Lando Norris een meer dan geduchte rivaal om rekening me te houden. En vlak uiteraard ook de andere McLaren van Oscar Piastri of Ferrari en Mercedes niet uit.

Maar hoe laat komen Verstappen en zijn uitdagers in actie? In ons schema vind je alle tijden: van de eerste vrije training tot de race.

Sessie Datum Nederlandse tijd Eerste vrije training Vrijdag 30 augustus 13:30 – 14:30 Tweede vrije training Vrijdag 30 augustus 17:00 – 18:00 Derde vrije training Zaterdag 31 augustus 12:30 – 13:30 Kwalificatie Zaterdag 31 augustus 16:00 – 17:00 Race Zondag 1 september 15:00

F1 kijken met Viaplay

Tot en met zaterdag 31 augustus is er een Viaplay aanbieding, waarbij je de mogelijkheid hebt om een voordeliger jaarabonnement af te sluiten. Je betaalt dan het hele jaar door 13,79 euro per maand. Dit betekent dat je over het hele jaar genomen veel minder betaalt om Formule 1 te bekijken. Om precies te zijn bespaar je 50,40 euro. In het abonnement zit ook F1 TV Pro inbegrepen. Dan kun je de Premier League, de Bundesliga, darten en andere sporten zien. Ook kun je series en films bekijken die de streamingdienst te bieden heeft.

Via de onderstaande knop krijg je korting op Viaplay.

Krijg Viaplay met korting