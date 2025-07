Ford-baas: bouwden wij maar net zulke goede auto's als de Chinezen

Nieuws

Ford-baas Jim Farley is goudeerlijk. Hij schrikt van de kwaliteit van Chinese elektrische auto's en is bang dat ze zijn merk en andere westerse automerken omver zullen blazen.

Ford-baas Jim Farley is als de dood voor Chinese elektrische auto's. Hij ziet alles wat uit China komt als serieuze bedreiging voor westerse autofabrikanten, inclusief zijn eigen merk.

De CEO van Ford is niet voor het eerst verrassend eerlijk over zijn twijfels en angsten. Als het zo doorgaat, kunnen de traditionele automerken wel inpakken, denkt hij. Farley maakte recentelijk een aantal reizen naar China. "Het is het meest nederige dat ik ooit heb meegemaakt. Zeventig procent van alle elektrische auto’s wereldwijd wordt in China gebouwd."

"Ford heeft zo geen toekomst"

In China zijn de kosten voor het bouwen van een auto lager dan in westerse landen en volgens de Ford-baas is de bouwkwaliteit beter. De westerse landen kunnen daar weinig tegenover stellen, mede omdat techgiganten als Google en Apple ervoor hebben gekozen hun vingers niet aan de auto te branden. Terwijl Ford deze fabrikanten juist nodig heeft om een vuist te maken tegen China.

"In China bouwen telefoonfabrikanten wél auto's. Zowel Huawei als Xiaomi doen dat", zegt Farley. Vooral van Xiaomi is hij onder de indruk. In 2024 reed Farley een halfjaar in de Xiaomi SU7. "En wil ik 'm niet meer kwijt. Xiaomi is een gigantisch bedrijf en sterker dan veel autofabrikanten", zei hij toen.

“Ford heeft Google en Apple nodig om een vuist te maken tegen China. ”

Wat vooral indruk maakte op Farley is dat de auto in China onderdeel is van het dagelijks leven. "Je stapt in en je telefoon is direct automatisch verbonden. Je hele digitale leven wordt automatisch gesynchroniseerd met de auto."

"We zitten midden in een wereldwijde concurrentiestrijd met China, en het gaat niet alleen om EV’s. Als we dit verliezen, heeft Ford geen toekomst," jammert Farley verder.

Tweede model Xiaomi weer een bestseller

Je zou vermoeden dat Ford nu ook razendsnel vaart maakt van EV’s in alle soorten en maten. Maar het merk past juist zijn toekomstplannen aan. Financiële man John Lawler vervangt geplande volledig elektrische SUV’s door hybride modellen. Deze koerswijziging kost het bedrijf volgens Business Insider zo’n 2 miljard dollar.

Xiaomi dendert ondertussen door. Er stak een storm op in China toen het telefoonmerk de Chinese prijs van zijn tweede model, de YU7, onthulde. Slechts drie minuten na de bekendmaking stond de teller al op 289.000 orders. Geen wonder dat Jim Farley beren op de weg ziet.