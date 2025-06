TEST elektrische Ford Puma Gen-E - net zo leuk als op benzine?

Tests

De Ford Puma op benzine behoort tot de leukst rijdende SUV's in het B-segment. Geldt dat ook voor de nieuwe elektrische Ford Puma, de Ford Puma Gen-E? We proberen 'm in de buurt van Barcelona.

Ford had een testroute in de bergachtige omgeving van de Spaanse stad uitgestippeld. Want: "Hier komt het fun to drive-karakter het best tot zijn recht", aldus Ford. En inderdaad: de Ford Puma Gen-E is een van de leukst sturende compacte EV's in het B-segment die we de laatste tijd gereden hebben.

Vooral met de auto in de alerter reagerende sportstand en het nepmotorgeluid ingeschakeld, kregen we er steeds meer lol in. De elektrische Puma lag stevig op de weg en liet zich strak door bochten dirigeren. Een Mini Aceman doet dit beter, maar zijn straffe onderstel zal niet iedereen kunnen bekoren. De Puma biedt een mix van sportiviteit en comfort die vergevingsgezinder is en bij veel mensen in de smaak zal vallen.

Zwaarste Puma in het wild

Met een vermogen van 168 pk en een koppel van 290 Nm, accelereert de Puma vlot zat. Al moet je 'm hiervoor wel in de sportstand zetten. Anders voelt de Puma een beetje aan alsof-ie getemd is door Siegfried en Roy. Het is met 1563 kg dan ook de zwaarste Puma die je in het wild kunt tegenkomen.

Met one pedal drive komt de elektrische Ford Puma volledig tot stilstand zonder dat je het rempedaal hoeft aan te raken. Maar voor wie nog nooit in een EV heeft gereden, is het wel even wennen; de vertraging is stevig. Maar desgewenst kun je het ook uitschakelen en gewoon zelf 'ouderwets' het rempedaal intrappen.

Wat een hoepel

Iets waar wij moeilijk aan konden wennen, is het enorme stuurwiel - bijna een hoepel. Daardoor is het grote instrumentarium goed afleesbaar, maar het zit een écht sportief rijgevoel (fun to drive, weet je nog?) wel een beetje in de weg. Mocht er een ST-versie komen, dan vragen we ons af hoe Ford dit gaat oplossen.

Ook op de achterbank hadden we wat aan te merken. De beenruimte hier is kielekiele. Dat je met opgetrokken knieën zit vanwege het accupakket dat in de bodem ligt, zijn we ook gewend van andere EV's, maar comfortabel is het natuurlijk niet.

Slim: de Gigabox

Wat de elektrische Ford Puma dan weer heel goed doet, is de Gigabox: extra opbergruimte ónder de bagagevloer met een inhoud van 145 liter. Dat is nog meer dan de Puma op benzine heeft met zijn Megabox van 80 liter. Die groeispurt was mogelijk omdat de Puma Gen-E geen uitlaatdemper heeft.

Tel je de Gigabox en de frunk van 43 liter mee, dan komt de totale bagageruimte uit op 617 liter, mét de achterbank omhoog. Dat is voor een SUV in het B-segment echt heel veel. De grotere Explorer komt 'maar' tot 450 liter.

Ford Puma elektrisch test conclusie

De combinatie van comfort en sportiviteit zal veel mensen aanspreken. Maar ja, als er één merk is dat een goed onderstel weet te maken, is het Ford wel (denk aan de Fiesta en de Focus). De Gigabox is een geweldige vondst waarvan we het raar vinden dat andere merken dit nog niet gekopieerd hebben.

