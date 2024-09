Waarom de Ford Puma ineens 4200 euro goedkoper is dan een Yaris Cross

Nieuws

De Ford Puma heeft niet alleen een facelift gekregen, Ford heeft de prijs ook nog eens verlaagd. En niet zo'n beetje ook ...



De facelift van de Ford Puma is aan de buitenkant niet al te ingrijpend. Je herkent hem het makkelijkst aan het logo, dat nu in de grille zit. Binnenin werd de auto moderner, met een groot 12-inch scherm in het midden in plaats van het ielige schermpje dat we tot nu toe in de Puma aantroffen. Motorisch veranderde er weinig. De Ford Puma is er als vanouds met een 1.0 driecilinder mild hybrid-benzinemotor, die 125 pk levert.

Voor de Ford Puma ST veranderde er wel iets op het technische vlak: die is er alleen nog met een 170 pk sterke driecilinder, in combinatie met een automaat. De viercilinder Puma ST 1.5 met handbak verdwijnt.



Prijsverlaging Ford Puma (2024)

De Ford Puma facelift (2024) zou een prijs krijgen vanaf 32.995 euro. Maar de auto staat koud bij de dealer of Ford strooit al met een aanzienlijke korting. Je betaalt nu 28.995 euro (1.0 Ecoboost Hybrid Titanium). De andere versies zijn eveneens 4000 euro goedkoper geworden, inclusief de ST. De actie duurt volgens Ford in elk geval 'de komende maanden'.



Alle prijzen Ford Puma facelift (2024)

Ford Puma 1.0 Ecoboost Titanium 28.995 euro

Ford Puma 1.0 Ecoboost Titanium automaat 31.295 euro

Ford Puma 1.0 Ecoboost ST Line 30.395 euro

Ford Puma 1.0 Ecoboost ST Line automaat 32.695 euro

Ford Puma 1.0 Ecoboost ST Line X 32.695 euro

Ford Puma 1.0 Ecoboost ST Line X automaat 34.995 euro

Ford Puma ST automaat 41.995 euro

Dankzij de prijsverlaging is de Ford Puma ineens 4200 euro goedkoper dan zijn belangrijkste concurrent, de Toyota Yaris Cross (prijs: 33.195 euro). Dat is met een aantal van 4558 stuks (t/m augustus 2024) met afstand de bestverkochte crossover in het B-segment en daarmee de meest geduchte concurrent voor de Puma. Een prijsverlaging lokt misschien kopers die anders bij Toyota zouden shoppen ...



Elektrische Ford Puma Gen-E in 2025

Volgend jaar verschijnt de Ford Puma Gen-E. Die is helemaal elektrisch. In het vierde kwartaal kun je hem bestellen, in de eerste drie maanden van 2025 wordt hij geleverd. De prijs van de Puma Gen-E is nog niet bekend.