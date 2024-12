Tests

De Ford Puma is in Nederland minder populair dan de Kuga en good old Focus. Wie weet wat een facelift en een forse prijsverlaging daaraan kunnen doen.

Als je niet meteen ziet dat op de foto's een vernieuwde Ford Puma rijdt, kunnen we je dat niet kwalijk nemen. Sterker nog, het is volgens Ford precies de bedoeling. De huidige Puma-rijders kregen een enquête onder hun neus en gaven aan dik tevreden te zijn over het uiterlijk van hun auto.

Veranderingen? Doe maar niet te veel. En dus ontdeed Ford de Puma alleen van zijn chroom, ging het logo naar de grille en kwamen er led-koplampen en nieuwe kleuren. Fijnproevers zien dat aan de achterkant een nieuwe bumper is geplaatst, die de uitlaatpijpen wegmoffelt. De Puma heeft hier nog gewoon halogeenverlichting.



Ode aan Austin Allegro

Het dashboard ging juist wel uitgebreid op de schop. Nooit verwacht dat we bij een test met een Ford aan de Austin Allegro moeten denken, maar toch is het zo. Dat komt door de vorm van het stuur. Ford noemt het een squirce-stuur en zegt dat deze vierkant-ronde vorm een perfect zicht biedt op de meters. De Austin Allegro was de eerste auto met zo'n ‘vierkant’ stuur.



Specs Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST Line Automaat

998 cm3, benzinemotor + elektromotor, 125 pk, 210 Nm

0-100 km/h in 9,6 s, 190 km/h

5,7 l/100 km (1 : 17,6), 129 g CO2/km

4207 / 1805 / 1536 mm, 456 - 1216 l, 1234 kg

prijs NL 32.695 euro*, prijs BE 31.850 euro (* tijdelijke actie)

Ford Puma prijslijst



Van de prijslijst van de sinds 2020 leverbare Puma wordt Marie Kondo spontaan opgewonden: het is een opgeruimd geheel. Je kunt maar één motor kiezen en dat is de 1.0 EcoBoost met 125 pk. Die is te koop in combinatie met een handbak met zes versnellingen of een zeventraps Powershift-automaat. Alleen in de Puma ST levert de motor 170 pk en is hij altijd aan de Powershift-automaat gekoppeld.

Enkele opties waarmee de oude Puma niet leverbaar was en de nieuwe wel: matrix led-koplampen, een draadloze telefoonoplader, een 360-gradencamera en een systeem dat waarschuwt voor kruisend verkeer als je uit een parkeervak rijdt. Verder zijn over the air-updates mogelijk en heeft de kleurenafdeling weer wat nieuwe kloddertjes bedacht, zoals cactus grey.



Leukste detail

We reden in december nog met de nieuwe Puma ST en vonden het inieminie navigatieschermpje aandoenlijk. In de gefacelifte Puma valt ons oog meteen op een joekel van een infotainmentscherm. (12,8 inch). Nadeel is dat de meeste echte knoppen samen met het kleine schermpje in de kliko werden gekieperd. En dus bedien je de klimaatbeheersing nu via het grote scherm.

We kijken ook even of het geinigste detail van de oude Puma is gebleven: de spoelbak (megabox) in de 546 liter metende bagageruimte. En jawel, die zit er nog. Het biedt je zomaar 81 liter extra opbergruimte. Je kunt de box gemakkelijk weer schoon spoelen en leeg laten lopen, dankzij de stop in de bodem. Jammer dat de meeste mensen hem 'gewoon' gebruiken als extra opbergruimte voor een koffer.



Waalse gatenkaas

Terwijl we over de smalle wegen rond Dinant rijden, loven we Ford weer voor de rijeigenschappen van de Puma. Voor een kleine crossover is het rijplezier groot. De Ford Puma biedt een bovengemiddeld (vierkant) stuurgevoel en een sportieve wegligging. Je rijdt al gauw veel sneller door de heuvels van de Ardennen dan je denkt.

In Wallonië krijgen we te maken met fabelachtige uitzichten, maar vooral ook met hondsberoerde wegen. Onze ST Line, die een iets sportievere afstemming heeft dan de Titanium-versie, weet zich daar niet goed raad mee. Het onderstel wordt geen vrienden met de Waalse gatenkaas. We stuiteren wat af en prijzen ons gelukkig dat we in Nederland beter asfalt hebben.

Nu zou alleen een klassieke Citroën met hydropneumatische vering op de smalle weggetjes goed uit de voeten kunnen, maar dan nog: iets soepeler schokdempers waren fijn geweest. Op korte oneffenheden zit iedereen te schuddebuiken, maar niet van het lachen.

Puma plotseling 4000 euro goedkoper



De Ford Puma heeft een prijs van 28.995 euro. Klinkt als een koopje en dat is het ook; Ford heeft de prijzen vrijwel meteen na het showroomdebuut met liefst 4000 euro verlaagd. Misschien dat het merk een steek onder water wil uitdelen naar de Toyota Yaris Cross, want die is in Nederland veel populairder. Het prijsverschil tussen de goedkoopste varianten is nu 4200 euro in Ford voordeel. Het is afwachten wat 2025 gaat brengen, met zijn nieuwe bpm-regels.



Voor verstokte handbak-liefhebbers eindigen we met een kleine deceptie: de Puma ST met 200 pk sterke driecilinder en handbak waarbij je zelf schakelde is geschrapt. De ST is er alleen nog met 170 pk en een Powershift-automaat met dubbele koppeling.

Voor 2025 heeft Ford belangrijk nieuws, dan komt de elektrische Puma Gen-E op de markt.

