Review Ford Puma facelift (2024): zo probeert Ford Nederlanders te verleiden

Tests

De Ford Puma is de populairste Ford van Europa, maar in Nederland moet hij de Kuga en Focus voor zich dulden. Wie weet wat een facelift en een forse prijsverlaging daaraan kunnen doen … We testen de nieuwe Ford Puma in de Ardennen.

Wat valt op aan de Ford Puma?

Aan de buitenkant valt eigenlijk niets op en dat is volgens Ford precies de bedoeling. Puma-rijders kregen een enquête onder hun neus en gaven aan dik tevreden te zijn over het uiterlijk van hun auto. Veranderingen? Doe maar niet te veel. En dus ontdeed Ford de Puma alleen van zijn chroom, verdween het logo naar de grille en kwamen er led-koplampen en nieuwe kleuren.

Fijnproevers zien dat aan de achterkant een nieuwe bumper is geplaatst, die de uitlaatpijpen wegmoffelt. De Puma heeft hier nog wel gewoon halogeenverlichting.

Nooit verwacht dat we bij een test met een Ford aan de Austin Allegro moeten denken, maar toch is het zo. Dat komt door de vorm van het stuur. Ford noemt het een squirce-stuur en zegt dat deze vierkant-ronde vorm een perfect zicht biedt op de meters. De Austin Allegro was de eerste auto met een ‘vierkant’ stuur.



Verder valt op hoe opgeruimd de prijslijst van de Puma is: je kunt maar één motor kiezen en dat is een 1.0 EcoBoost. Die levert in alle versies 125 pk. Je kunt kiezen uit een handbak met zes versnellingen of een zeventraps Powershift-automaat. In de Puma ST levert de motor 170 pk en is hij altijd aan de Powershift-automaat gekoppeld.

Enkele opties waarmee de oude Puma niet leverbaar was en de nieuwe wel: matrix led-koplampen, een draadloze telefoonoplader, een 360 graden-camera en een systeem dat waarschuwt voor kruisend verkeer als je uit een parkeervak rijdt. Verder zijn over the air-updates mogelijk en heeft de kleurenafdeling weer wat nieuwe kloddertjes bedacht, zoals cactus grey.

Wat is goed aan de Ford Puma?

We reden in december nog met de nieuwe Puma ST en vonden het inie-minie navigatieschermpje aandoenlijk. Maar een moderne auto telt pas mee met een megascherm en dus heeft ook de Puma zo’n joekel. Niet alleen in het midden, ook voor de neus van de bestuurder. Beide schermen zijn even groot (12,8 inch). Nadeel is dat de meeste echte knoppen samen met het kleine schermpje in de kliko werden gekieperd. En dus bedien je de klimaatbeheersing nu via het grote scherm.

Een detail dat we nog altijd geniaal vinden is de spoelbak (megabox) in de 546 liter metende bagageruimte. Je kunt de box van 81 liter gemakkelijk weer schoon spoelen en leeg laten lopen, dankzij de stop in de bodem. Al gebruiken de meeste mensen hem niet om de hond of kaplaarzen mee af te spoelen, maar als extra opbergruimte voor een koffer.

Voor een kleine crossover biedt de Puma bovengemiddeld veel rijplezier, met een fijn (vierkant) stuurgevoel en een sportieve wegligging. Je rijdt al gauw veel sneller door de heuvels van de Ardennen dan je denkt. Al is dat niet altijd even aangenaam gezien de beruchte reputatie van de wegen daar …

Wat kan beter aan de Ford Puma?

Als je een testrit door Wallonië maakt, krijg je te maken met fabelachtige uitzichten en hondsberoerde wegen. We rijden ook nog met de ST Line, die een iets sportievere afstemming heeft dan de Titanium-versie. Het onderstel wordt maar geen vrienden met de Waalse gatenkaas. We stuiteren wat af en prijzen ons gelukkig met het Nederlandse asfalt. Maar dan nog: iets soepeler schokdempers waren fijn geweest. Op korte oneffenheden zit iedereen te schuddebuiken, maar niet van het lachen.

Kijk je en profil naar de Puma, dan zie je een aflopende daklijn. Oogt fraai, maar voor de achterpassagiers is het jammer. Ze moeten tijdens het bankzitten hun hoofd wat intrekken om geen al te intieme relatie met het dak op te bouwen.

En dan een klein pijnpunt als toegift. Voor veel sportieve bestuurders is een handbak heilig. Maar de Puma ST met 200 pk sterke driecilinder en een versnellingsbak waarbij je zelf schakelde is geschrapt. De ST is er alleen nog met 170 pk en een Powershift-automaat met dubbele koppeling.

Wanneer komt de Ford Puma en wat is de prijs?

De Ford Puma staat al in de showroom en heeft dus ook al een prijs: 28.995 euro. Klinkt als een koopje en dat is het ook; Ford heeft de prijs vrijwel meteen na het showroomdebuut met liefst 4000 euro verlaagd.

Misschien dat het merk een steek onder water wil uitdelen naar de Toyota Yaris Cross, want die is in Nederland veel populairder. Het prijsverschil tussen de Puma en Yaris Cross in de goedkoopste uitvoeringen is nu 4200 euro … De prijsverlaging van 4000 euro geldt overigens voor alle versies van de Puma.

Misschien dat ook verstokte Focus-rijders vast worden verleid tot een overstap, want dit beroemde en bij ons nog altijd bestverkochte model van Ford gaat volgend jaar uit productie.

Begin 2025 wordt het gamma uitgebreid met een elektrische Ford Puma.

Wat vind ikzelf van de Ford Puma?

Stuurt fijn, rijdt scherp, maar stuitert wat te veel op slechte wegen. Maar dat was altijd al zo. De forse prijsverlaging van 4000 euro is samen met het vernieuwde dashboard het opvallendste nieuwtje bij de gefacelifte Puma.