Review: Toyota Yaris Cross Hybrid 130 is als een Volvo EX30 met hybride aandrijving

De Toyota Yaris Cross is voortaan ook leverbaar met een sterkere hybride aandrijflijn van 130 pk. Die kost logischerwijze meer dan de al bestaande versie met 115 pk. Is hij zijn meerprijs waard?

Wat is opvallend aan de Toyota Yaris Cross Hybrid 130?

De Toyota Yaris Cross loopt in het Noord-Franse Valenciennes van de band en is net zo Japans als een croissant. Al staat er uiteraard nog wel een Toyota-logo op. Voortaan zonder blauwe rand overigens. Hieraan kon je de hybridemodellen van het merk altijd herkennen, maar omdat bijna elke Toyota tegenwoordig een elektromotor heeft, is die kleur overboord gekieperd. Daardoor ziet het logo er strakker uit.

Dat de Toyota Yaris sinds 2021 ook als SUV leverbaar is, heeft Toyota geen windeieren gelegd. Sindsdien zijn in Nederland zo'n 16.000 exemplaren van de Yaris Cross verkocht en daarmee is het de populairste SUV in het B-segment. Over de eerste vier maanden van dit jaar is de Yaris Cross zelfs de op één na populairste Toyota, alleen de Aygo X doet het nog beter.

Ook andere landen zijn enthousiast, want de hogere Yaris is ook de bestverkochte compacte SUV van Europa. Fun fact: de Yaris/Yaris Cross is de meest geproduceerde auto van Frankrijk. Niet de Renault Captur of de Peugeot 2008, om maar twee Franse concurrenten te noemen.

De vernieuwde Yaris Cross ziet er precies hetzelfde uit als voorheen. Toyota zou niet durven om veel te wijzigen, want klantonderzoek wijst uit dat eigenaren nog heel tevreden zijn met het uiterlijk. Ook wij vinden de Yaris Cross er nog fris en actueel uitzien. De nieuwe carrosseriekleur Urban Khaki van de foto's staat hem goed.

Wat is goed aan de Toyota Yaris Cross Hybrid 130?

Ook aan het onderstel heeft Toyota nagenoeg niks gewijzigd. Al is de topuitvoering GR Sport een tandje scherper geworden. Daar kun je voor gaan, maar de andere uitvoeringen rijden al heel prettig. Het onderstel filtert oneffenheden keurig weg, zodat inzittenden nauwelijks door hebben dat het asfalt onder hen nog pokdaliger is dan het gezicht van een puber met ernstige acne.

Zelfs venijnige korte drempeltjes hebben nauwelijks vat op de wielophanging; dat maken we bij auto's in een hoger segment nog wel eens anders mee. Ook bij Toyota, want de nieuwe Toyota C-HR heeft achter wel de neiging een klein sprongetje te maken.

Wie van sportief rijden houdt, heeft ook een goeie aan de Yaris Cross. Je kunt hem gerust een bocht in gooien zonder dat je het gevoel krijgt de controle te verliezen. Daarbij stuurt hij vermakelijk, met voldoende feedback. Het hogere vermogen is leuk, maar het verschil met de 115 pk-versie is niet heel groot. Wat je wel merkt, is dat de nieuwe uitvoering verfijnder aanvoelt en minder toeren draait. Hierdoor komt het relaxte rijkarakter van de Yaris Cross nog beter uit de verf.

Het koppel over het hele toerenbereik is verhoogd en bedraagt nu maximaal 185 Nm (141 Nm voor de 115 pk-versie). Dit merk je tijdens inhaalacties, waarbij de Hybrid 130 duidelijk vlotter aanvoelt. De inhaaltijd van 80-120 km/h is met 0,4 seconden teruggebracht tot 8,9 seconden. Dat lijkt niks, maar je merkt het wel degelijk.

Bijkomend voordeel is dat die 15 pk extra nauwelijks in een hoger verbruik resulteert. Zelfs na een sportief ritje geeft de boordcomputer een gemiddeld verbruik aan van 5,3 l/100 km. Dat is gezien het formaat auto heel netjes. Kun je nagaan als je heel bewust zuinig aan doet, dan moet 1 op 20 zeker mogelijk zijn. Dat de elektromotor en de benzinemotor elkaar tijdens het rijden continu afwisselen, heb je niet door, maar dat zijn we inmiddels gewend van Toyota.

Wat kan beter aan de Toyota Yaris Cross Hybrid 130?

Toyota heeft meer gedaan dan alleen extra vermogen toegevoegd. Onder de motorkap en tegen het schutbord is meer geluidsisolatie toegepast en de ruiten zijn dikker dan voorheen. En warempel, als je het gaspedaal flink intrapt, hoor je de aandrijflijn minder nadrukkelijk 'loeien' dan eerst. Dat geluid is inherent aan de constructie met traploze CVT-automaat, maar is dus niet zo storend meer als bij oudere hybride Toyota's. Ook de zwakkere Yaris Cross krijgt het extra isolatiemateriaal en het dikkere glas.

De afmetingen van de Yaris Cross zijn gelijk gebleven. En dat betekent dat je op de achterbank nog altijd krapjes zit. De hoofdruimte voldoet, de beenruimte is voor een volwassene echt net aan. Bovendien stap je vanwege de kleine deuropening wat ongemakkelijk in.

Kom niet in de verleiding om de dunne flexibele afscherming die als hoedenplank moet doorgaan een prul te noemen, die is namelijk heel handig; je vouwt hem namelijk zo op waardoor je hem gemakkelijk in de dubbele bagagevloer opbergt. Daarbij is het toch nooit een goed idee om zware spullen op de hoedenplank te leggen. Op het moment dat je een noodstop maakt, vliegen die door het interieur.

Yaris Cross Hybrid 130 is geen prijspakker

De Yaris Cross heeft zoveel veiligheidssystemen dat we ons afvragen of Volvo zich een beetje zorgen begint te maken of het zijn titel van veiligste automerk moet afstaan aan Toyota. Voor een B-segment-auto biedt de Yaris Cross veel veiligheid, waaronder automatisch grootlicht, een rijstrookassistent en verkeersbordenherkenning.

Nieuwste toevoeging is Acceleration Suppression. Dit systeem remt plotselinge acceleraties af op het moment dat het een risico op een aanrijding herkent. Dit merk je in de praktijk als je je voorligger te dicht nadert. De Yaris Cross remt dan zachtjes bij zodat je als vanzelf een veilige afstand bewaart. Dat gebeurt heel soepel en is niet storend. Je kunt het ook uitzetten.

Toyota vraagt minimaal 39.295 euro voor de Yaris Cross Hybrid 130. De 115 pk-versie is er vanaf 33.195 euro, maar is uitgerust als Active, de basisuitrusting. De Hybrid 130 is minimaal een Executive en dan krijg je onder meer 18-inch i.p.v. 16-inch wielen, een in drie delen i.p.v. twee delen neerklapbare achterbank, interieurluchtzuivering voor de airconditioning, sportstoelen en een groter centraal display van 12,3-inch (standaard: 9 inch).

Los van de complete uitrusting is de Yaris Cross Hybrid 130 geen prijspakker. De Peugeot 2008 met 136 pk sterke hybride aandrijflijn staat voor nog geen 34.000 euro in de prijslijst. En Renault is voor zijn hybride Captur met 145 pk al tevreden met 31.990 euro.

Wat vind ikzelf van de Yaris Cross Hybrid 130?



Als de Volvo EX30 een hybride-uitvoering zou hebben, zou-ie Yaris Cross heten. Beide compacte SUV's rijden heel prettig, bieden veel veiligheid, voelen kwalitatief goed aan en zijn krap achterin. Wel is de Toyota gebruiksvriendelijker door de aanwezigheid van fysieke knoppen.

Omdat de Yaris Cross Hybrid 130 zo prettig rijdt, ben ik bereid mijn lichtelijke haat voor SUV's aan de kant te schuiven. Daarbij vind ik dit formaat auto gewoon heel prettig; niet te groot, maar voor mij toch voldoende ruimte. Maar kan Toyota alsjeblieft iets doen aan dat zielige tuutje van de claxon? Bedankt.