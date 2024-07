Dit zijn de 5 populairste private lease auto's van Nederland in 2024

Nieuws

Steeds meer mensen kiezen voor private lease: in totaal zijn er dit jaar al 20.648 auto’s met een private leasecontract besteld. Maar voor welke modellen kiezen deze mensen? Wij zetten de top 5 op een rijtje.



Private lease wordt steeds populairder door de zorgeloze rijervaring die het biedt, zonder zorgen over onderhoud en waardevermindering. Voor een vast maandbedrag rijd je in een nieuwe auto, waarbij verzekeringen, belastingen en onderhoud inbegrepen zijn. Dit zorgt voor duidelijkheid en voorspelbaarheid, wat het aantrekkelijk maakt voor mensen die waarde hechten aan gemak en zekerheid.

In deze lijst noemen we hoeveel mensen in de eerste zes maanden van dit jaar een private lease contract hebben afgesloten voor deze modellen (cijfers: RAI Vereniging), waarna we de technische specificaties en plus- en minpunten met je nalopen. Zo weet jij precies met wat voor een auto’s je te maken hebt. Al deze modellen vind je in onze private lease vergelijker.

1. Toyota Aygo X: 1983

Specificaties

Vermogen (pk) 72 Koppel (Nm) 93 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,0 l / 100 km (1 op 20,0) 0-100 sprint (seconden) 14,9 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 108

Pluspunten

+ Rijke standaard (veiligheids)uitrusting

+ Scherpe prijs: een van de goedkoopste uit de vergelijker

+ Onderscheidend ontwerp

Minpunten

- Interieur oogt enigszins goedkoop

- Instaphoek bij achterportier is erg krap

- Motor wel erg traag

De Toyota Aygo X is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 289,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Aygo X private lease prijzen.

2. Kia Niro: 1208

Specificaties

Uitvoering 1.6 GDi Hybrid 1.6 GDi PHEV EV Vermogen (pk) 129 171 204 Koppel (Nm) 265 265 255 Aandrijflijn (brandstof) Hybride Plug-in hybride Elektrisch Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,4 l/100 km 0,8 l/100 km - 13,7 kWh/100 km 16,2 kWh/100 km 0-100 sprint (seconden) 10,4 9,6 7,8 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 106 18 0 Accucapaciteit (kWh) 1,3 11,1 64,8 WLTP-actieradius (km) - 65 460 Laadvermogen (kW) - 3,3 11 Snellaadvermogen (kW) - - 100

Pluspunten

+ Als hybride, plug-in hybride en EV verkrijgbaar

+ Been-, hoofd- en bagageruimte is prima in orde

+ Comfortabel geveerd

+ Standaard compleet uitgerust

Minpunten

- EV: snellaadvermogen valt tegen

- Hybrid: voelt relatief traag aan

- Gebruik van hard plastic in interieur

De Kia Niro is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 540,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 12.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Niro private lease prijzen.

3. Volvo EX30: 1136

Specificaties

Uitvoering Single Motor Single Motor Extended Range Twin Motor Performance Vermogen (pk) 272 272 428 Koppel (Nm) 343 343 543 0-100 sprint (seconden) 5,7 5,3 3,6 Aandrijving Achterwielaandrijving Achterwielaandrijving Vierwielaandrijving Trekgewicht (kg) 1000 1600 1600 Accucapaciteit (kWh) 51 69 69 Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,1 kWh/100 km 17,0 kWh/100 km 17,5 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 337 476 450 Laadvermogen (kW) 11 11 - 22 (optioneel) 22 Laadtijd (0%-100%) 6 u 11: 8 u - 22: 4 u 11: 8 u - 22: 4 u Snellaadvermogen (kW) 134 153 153 Laadtijd (10%-80%) 26 min 28 min 28 min

Pluspunten

+ Herkenbaar Volvo-ontwerp

+ Erg snel en krachtig, maar ook rustig te rijden

+ Stil interieur

+ Comfortabel onderstel en goede stoelen

Minpunten

- Niet heel zuinig: zie Volvo EX30 actieradiustest

- Twijfelachtige ergonomie: geen instrumentarium

- Alle functies verstopt in menu’s in touchscreen

- Beperkte beenruimte achterin

De Volvo EX30 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 489,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Volvo EX30 private lease prijzen.

4. Toyota Yaris Cross: 916

Specificaties

Uitvoering Hybrid 115 Hybrid 130 Vermogen (pk) 116 130 Koppel (Nm) 120 185 Aandrijflijn (brandstof) Hybride Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,4 l/100 km (1 op 22,7) 4,8 l/100 km (1 op 20,8) 0-100 sprint (seconden) 11,2 10,7 Bagageruimte (liter) 397 397 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 101 108

Pluspunten

+ Bagageruimte relatief groot (390 liter)

+ Opvallend stil

+ Uitgebreide veiligheidsuitrusting

+ Hoge instap en zit

Minpunten

- Minder zuinig dan gewone Yaris door suv-vorm

- Achterin krap, wat lastig instappen door klein portier

- Verwacht geen sportieve prestaties

De Toyota Yaris Cross is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 487,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Yaris Cross private lease prijzen.

5. Kia Picanto: 806

Specificaties

Vermogen (pk) 67 Koppel (Nm) 96 Aandrijflijn Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,9 l/100 km (1 op 20,4) 0-100 sprint (seconden) 14,6 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 110

Pluspunten

+ Scherpe prijs

+ Rijke standaarduitrusting voor een stadsauto

+ Interieur is verrassend ruim

+ Met facelift een stoer en nieuw uiterlijk

Minpunten

- Alleen beschikbaar als vierzitter

- Motor is rumoerig

- Bagageruimte (255 liter) is relatief klein

De Kia Picanto is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 279,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Picanto private lease prijzen.

Deze populaire modellen zijn allemaal te vinden in onze private lease vergelijker. Wil je liever een andere auto? Kijk dan verder op onze private lease pagina, waar je nog 243 andere auto’s kunt vinden om uit te kiezen.