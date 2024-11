Vernieuwde Toyota Yaris (2025) maakt vooral sportieve rijders en boomknuffelaars blij

Nieuws

Een echte facelift kunnen we het niet noemen, maar de Toyota Yaris wordt voor modeljaar 2025 subtiel bijgepunt. Of zoals Toyota het zelf liever noemt: verfijnd. De veranderingen zijn niet wereldschokkend, maar zullen sommige mensen toch blij maken.

Voor 2024 was er groter nieuws te melden bij de modeljaarupdate van de Yaris: toen kreeg de Japanse hatchback er een minder zuinige maar krachtigere aandrijflijn bij. Zo kon je kiezen tussen de Hybrid 115- of Hybrid 130-uitvoering. Die keuze blijft behouden voor 2025; motorisch verandert er namelijk niets bij de Yaris.

Toyota Yaris 2025

Zoals gezegd zijn de vernieuwingen subtiel. Toyota dacht aan de sportieve rijders, aangezien vooral de GR Sport-uitvoering is aangepakt. Deze versie moet je overigens niet verwarren met de knotsgekke GR Yaris, het monstertje van Toyota's Gazoo Racing-team dat 280 pk en 390 Nm optrommelt.



Vernieuwingen GR Sport

De 130 pk sterke GR Sport heeft wel een aantal mooie uiterlijke kenmerken gekregen. Zo staat deze versie voortaan op matte 18 inch lichtmetalen velgen, en ook de Storm Grey-lak is nieuw (zie bovenste foto's). De kleur is exclusief voor de GR Sport-uitvoering en is ook te combineren met een zwart dak.

In het interieur is eveneens een kleine toevoeging te melden: er is voortaan een GR Sport-logo geborduurd in de hoofdsteunen, waarmee de sportieve aankleding verder wordt benadrukt. De rode stiksels en grijze accenten blijven behouden om dezelfde reden.

Ook in het groen

Toyota heeft niet alleen gedacht aan de sportievelingen, maar ook aan klanten met een groen hart. Dat hebben ze niet gedaan door de aandrijflijn efficiënter te maken, maar door een nieuwe groene lakkleur aan het aanbod toe te voegen. En we moeten zeggen dat ‘Everest Green’ de Yaris erg goed staat.

Verkoopcijfers Yaris

De Toyota Yaris is een van de belangrijkste auto’s van de Japanners. In de eerste tien maanden van dit jaar ging de compacte hatchback al 4765 keer over de toonbank. Daarmee is de Yaris in Nederland de op twee na populairste auto van Toyota. Alleen de Toyota Aygo X (6227) en de Toyota Yaris Cross (5259) werden vaker verkocht.

Vanaf februari start de productie van modeljaar 2025 van de Yaris. De prijzen worden op een later moment bekendgemaakt.