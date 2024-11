Toyota werkt aan nieuwe sportwagen met bekende naam

Nieuws

Er gingen al geruchten, en nu lijkt de kogel dan eindelijk door de kerk: de Toyota Celica keert terug.

Het is geen geheim dat voormalig opperbaas Akio Toyoda een groot fan van de Toyota Celica is en de sportwagen graag een nieuw leven wil geven. Onder zijn leiding gebeurde dat eerder met de Toyota GR Supra. En hij heeft er persoonlijk voor gezorgd dat in 2012 de Toyota GT86 op de markt kwam.

Toyoda is niet langer de president van Toyota maar heeft als voorzitter van de raad van bestuur nog behoorlijk wat in de melk te brokkelen. Toch durfde hij tijdens een event in het Toyota Stadion zelf geen antwoord te geven op de vraag of de Toyota Celica een comeback maakt, getuige een bericht op Carscoops.com. Hij gaf het woord aan executive vice president Yuki Nakajima die als volgt antwoordde:

"Om heel eerlijk te zijn, is er nu nog geen teken van leven. Maar veel mensen binnen Toyota zien de Celica graag terugkeren. Ik twijfel of ik het al bekend mag maken, maar ja: we zijn bezig met een nieuwe Celica!"

Nieuwe Toyota Celica in 2025?

We zijn dichter dan ooit bij de onthulling van een nieuwe Celica, maar Akio Toyoda houdt nog een kleine slag om de arm. "Er zijn best nog wat drempels te nemen. Je moet niet alles geloven wat de pers schrijft."

De woorden die Nakajima hieraan toevoegt, geven meer hoop. "De pers heeft niet gezegd wannéér de nieuwe Celica komt, dat zou zomaar in 2025 kunnen gebeuren."

Toyota Celica wordt achtste generatie

De nieuwe Toyota Celica wordt wellicht sneller onthuld dan jij denkt, namelijk op de Tokyo Auto Salon van 10-12 januari 2025. Dit zal echter nog niet het productiemodel zijn, maar een conceptcar. De projectnaam 'Celica MK8' (van achtste generatie) is in elk geval al opgedoken op een whiteboard dat gebruikt is tijdens een Toyota-vergadering.

Hier stond ook 'Supra MK6' op gekrabbeld, wat suggereert dat de ook huidige Toyota GR Supra een opvolger krijgt.

Ook Honda Prelude komt terug

Naar verluidt krijgt de Celica een nieuw ontwikkelde viercilinder verbrandingsmotor met een inhoud van 2,0 liter. De sterkste versie zou een vermogen van om en nabij de 400 pk krijgen. Dat je voor leuke, relatief betaalbare auto's de komende jaren in Japan moet zijn, is klip en klaar. Zo brengt Honda de Prelude weer op de markt (foto rechts) en schijnt Mazda te werken aan een productieversie van zijn geweldige Iconic SP Concept.