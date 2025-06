Tweedehands hybrides: Toyota RAV4 vs. Honda CR-V - ga je voor het mooiste of ruimste interieur?

Tests

Zoek je een betrouwbare tweedehands hybride SUV? Dan ben je bij de Toyota RAV4 en Honda CR-V aan het juiste adres. Maar welke heeft de ruimste kofferbak en het best afgewerkte interieur? Dat testen wij!

SUV’s gaan steeds meer op elkaar te lijken. Toch kun je een tweedehands Toyota RAV4 van deze generatie goed onderscheiden van een gebruikte Honda CR-V. Allebei hebben ze hun eigen merktypische gezicht. Maar er zijn ook genoeg overeenkomsten, om te beginnen al bij de afmetingen. Beide zijn 4,60 meter lang en 1,86 meter breed.

Riante ruimte op de achterbank

Alleen gaven de Honda-­ontwerpers hun SUV een licht aflopende daklijn, en dat heeft zijn weerslag op de hoofdruimte achterin. Het levert geen acute reden tot klagen op, want in de meeste richtingen hebben de passagiers van de CR-V volop bewegingsvrijheid. Vooral voor hun benen is de beschikbare ruimte riant.

RAV4 heeft grotere kofferruimte dan CR-V

De Toyota RAV4 heeft bijna 100 liter meer kofferruimte dan de Honda CR-V (580 tegen 497 liter). Met de achterbank neergeklapt, is dat verschil echter even plotseling verdwenen als een importheffing van Donald Trump. In beide auto’s past een maximale lading van 1690 liter.

Goedkoop plastic Toyota vs. zacht tapijt Honda

Dat Toyota het laadruim heeft bekleed met panelen van goedkoop plastic, is dan weer een minpuntje. Achter in de Honda ligt je bagage op zacht tapijt. Sowieso zijn de bouwkwaliteit en de afwerking van het interieur bij de Honda beter voor elkaar dan in de Toyota. Nu zal de RAV4 niet snel uit elkaar rammelen, maar afgezien van de bovenkant van het dashboard en de portieren, maken de materialen een goedkope indruk.

Hoe zit het met de veiligheid?

De veiligheidsuitrusting van deze SUV’s is gezien hun leeftijd best compleet. Adaptieve cruisecontrol, led-koplampen en verkeersbordherkenning zijn zelfs op de basisversies standaard. Tellen we alle veiligheidspunten bij elkaar op, dan scoort de Toyota nog iets beter dan de Honda.

