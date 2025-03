Honda maakt waterstof weer interessant: dubbel de kracht, helft van de prijs

Nieuws

Meerdere automerken werken aan waterstoftechnologie voor hun toekomstige modellen. Zoals Honda, dat met zijn nieuwste brandstofcel een doorbraak probeert te forceren.

Honda presenteert trots de nieuwste generatie van zijn brandstofcel voor waterstofauto's. Waar de vorige versie nog werd ontwikkeld in samenwerking met het Amerikaanse General Motors, hebben de Japanners dit keer volledig zelfstandig aan de technologie gewerkt. En met succes: de prestaties zijn aanzienlijk verbeterd.

Twee keer zoveel kracht …

De Honda Next Generation Fuel Cell Module levert een vermogen van 150 kilowatt – bijna het dubbele van de 78 kW van de vorige generatie. De levensduur van de brandstofcel gaat ook keer twee. Wel nam het gewicht toe van 206 naar 250 kg.

Daarnaast is de brandstofcel efficiënter geworden. Het rendement steeg van 56,8 naar 59,8 procent en is dus hoger dan dat van verbrandingsmotoren (30 tot 40 procent). Van de andere kant gaat dus nog steeds 40 procent van de energie verloren ... een EV met een grote batterij heeft dat probleem niet.

… voor de helft van het geld

Naast de verbeterde prestaties is de nieuwe brandstofcel ook flink goedkoper: Honda stelt dat de productiekosten gehalveerd zijn ten opzichte van de vorige generatie en dat is een big deal.



Massaproductie in 2027

Veelbelovende cijfers, maar wat betekent dit in de praktijk? Honda meldt dat de nieuwe brandstofcel vanaf 2027 in massaproductie gaat. Of deze technologie ook in personenauto’s zal worden gebruikt, is zeer waarschijnlijk. Honda noemt geen model, maar wel een projectnaam: Next Generation Model.



De vorige generatie brandstofcel werd toegepast in de Honda CR-V, een plug-in hybride met zowel een brandstofcel als een accupakket (zie artikel hieronder). Daarmee kon de auto tot 60 kilometer volledig elektrisch rijden. Een interessant concept voor Nederland, maar helaas werd deze waterstof-CR-V alleen geleverd in Japan en de Verenigde Staten.