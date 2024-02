Honda CR-V op waterstof doet één ding anders (ideaal voor Nederland)

Nieuws

Het lukt de waterstofauto’s van Toyota en Hyundai niet om een doorbraak te forceren. Honda komt met een simpele oplossing: maak er een plug-in hybride van. Hierdoor is de Honda CR-V eFCEV ideaal voor Nederland.

Het grootste nadeel van waterstofauto’s is dat je waterstof moet tanken. In Nederland kan dat op weinig plekken. Bovendien ben je volledig afhankelijk van die 15 tot 20 tankstations. Voor lange ritten kun je niet even een jerrycan waterstof vullen en meenemen. Maar wat nu als je een batterij met 60 kilometer range achter de hand hebt?

Honda CR-V op waterstof in productie

Deze week toont Honda het productiemodel van de CR-V e:FCEV. Een suv met een brandstofcel én een behoorlijk forse batterij die je kunt opladen met een stekker. Deze veelbelovende plug-in hybride gaat aankomende zomer in de verkoop. Maar alleen in Japan en de Verenigde Staten.

Wat ons betreft moet Honda drie landen toevoegen aan dat rijtje: Nederland, België en Duitsland. Want zoals je kunt zien op h2.live, zijn dit de Europese landen met de meeste tankstations voor waterstof.



In ons land wordt de zakelijke rijder zelf aangemoedigd om in de Toyota Mirai, Hyundai Nexo of Honda CR-V e:FCEV te gaan rijden, want hij betaalt maar 16 procent bijtelling. En dat over de gehele fiscale waarde van de auto, niet alleen de eerste 30 mille.

Dit maakt Honda CR-V e:FCEV ideaal voor Nederland

Wat de Honda CR-V op waterstof zo geschikt maakt voor Nederland, is zijn batterij van 17,7 kWh. Dat is genoeg stroom om 60 kilometer te rijden. Misschien nog wel verder. En dat is voldoende range om je een comfortabel vangnet te geven. Daarmee haal je het volgende waterstoftankstation wel.

En ook al haal je het volgende tankstation niet. Dan heb je trouwens wel zitten suffen, want de CR-V e:FCEV rijdt 600 kilometer op twee volle waterstoftanks. Maar dan nog kun je onderweg de batterij opladen bij een laadpaal. Dat duurt even, maar de auto hoeft tenminste niet te worden afgesleept.

Het zou helemaal geweldig zijn als de CR-V kon snelladen bij Fastned of Ionity. Dan kon je echt stressvrij switchen naar rijden op waterstof ...