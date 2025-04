Nieuws

De waterstofauto heeft toekomst. Daar is in elk geval Hyundai van overtuigd. Maak kennis met de nieuwe, tweede generatie Hyundai Nexo. Maar waar lijkt-ie nou op? Oh, wacht eens even ...

Een waterstofauto is feitelijk een elektrische auto (EV, Electric Vehicle). Alleen wordt de stroom opgewekt via een brandstofcel die zich in de auto bevindt. Die zet waterstof en zuurstof om tot water en hierbij komt de energie vrij die gebruikt wordt om de elektromotor aan te drijven. Het grote voordeel van een waterstofauto is dat je hem net zo snel volgooit als een benzineauto.

De tank van de nieuwe Hyundai Nexo zit in ongeveer 5 minuten weer vol. Daarna kun je volgens een Zuid-Koreaanse meetmethode ruim 700 kilometer rijden. Of het officiële WLTP-cijfer ook hierop uitkomt, is nog afwachten.

Hyundai Nexo: meer vermogen

Het vermogen van de brandstofcelauto bedraagt 258 pk. De eerste generatie moest het nog met 184 pk doen. Hiermee accelereert de Hyundai Nexo van 0 naar 100 km/h in 7,8 seconden, voorheen was dit 9,2 seconden. De 3 waterstoftanks hebben samen een inhoud van ruim 162 liter. De batterij heeft een capaciteit van 80 kW.

Niet moeders mooiste

De Hyundai Nexo is langer (4,75 m), breder (1,86 m) en hoger (1,64 m) geworden en volgt het design van Hyundai Ioniq 9: stoer en bonkig. Het design van de emissieloze SUV mag je gerust opmerkelijk noemen. De achterkant met het derde zijruitje doet ons meer dan een beetje denken aan de Pontiac Aztek uit 2000 (de rode auto op foto).

De Aztek was niet moeders mooiste, vinden we, en staat hoog in onze top 10 van lelijkste auto's ooit, maar er werd ook gezegd dat hij zijn tijd ver vooruit was. Wie dat toen zei, werkt nu op de designafdeling van Hyundai, weten we uit betrouwbare bron. Het interieur van de nieuwe Nexo oogt fraai en opgeruimd, met een 12,3-inch instrumentarium en een centraal scherm die in elkaar opgaan en licht gebogen zijn, net zoals bij nieuwe BMW's. En, hoera, we spotten echte toetsen.



Bagageruimte: 993 liter

Dan wat praktischer info: de been- en hoofdruimte op de tweede zitrij zijn verbeterd. En uiteraard is er meer gebruikgemaakt van duurzame, gerecyclede materialen. De inhoud van de kofferbak maakt indruk: 993 liter. Let wel: áchter de tweede zitrij. Al is dit wel via de SAE-meetmethode waarbij werkelijk elk gaatje benut wordt. Het meer gebruikelijke VDA-cijfer ligt ongetwijfeld lager.



Later dit jaar op de markt

De nieuwe Hyundai Nexo komt later dit jaar op de markt. Of de auto ook naar Nederland komt, is nog even afwachten, Hyundai heeft het vooralsnog over 'global markets'. Maar omdat de eerste generatie ook bij ons te koop was, zal dat met zijn opvolger ook wel gebeuren. Nu maar hopen dat de digitale buitenspiegels niet standaard zijn ...

Maar vooral ook, dat de waterstof goedkoper wordt. De kiloprijs ligt nu ergens tussen de 19 tot 21 euro, zodat je per kilometer meer aan brandstofkosten kwijt bent dan bij een vergelijkbare benzineauto.