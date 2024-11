Toyota blijft maar mekkeren over elektrische auto's

Nieuws

Toyota heeft felle kritiek op de Amerikaanse staat Californië. Die houdt er volgens de Japanse autobouwer wel heel ambitieuze EV-plannen op na.

Californië hanteert de strengste emissie-eisen van heel Amerika en wil dat per 2026 een op de drie verkochte modellen van automerken geen schadelijke uitstoot kent. De staat hanteert een percentage van 35 procent. Hierbij gaat het om batterij-elektrische auto's, maar ook waterstofauto's en plug-in hybride auto's. Die laatste categorie kruipt door de mazen van de wet op het moment dat de bestuurder niet inplugt en gewoon op benzine rijdt.



Toyota vindt plannen 'mission impossible'



Met dit doel wil Californië de lucht schoner maken. Daar is niks mis mee, maar de manier waarop ziet Toyota niet zitten. Jack Hollis van Toyota Noord-Amerika noemt de maatregel een 'mission impossible', getuige een bericht op insideevs.com.

"Tot nu toe heb ik geen onderbouwing gezien die zegt dat het percentage van 35 procent haalbaar is. Niet door de Californische overheid en niet door een onafhankelijke partij", moppert Hollis.

Hollis voegt eraan toe: "Het is vooralsnog een onhaalbare kaart, omdat de vraag naar dergelijke auto's simpelweg niet bestaat."

Volgens Hollis worden op deze manier EV's consumenten door de strot geduwd. Al verwoordt hij het wat netter: "Het beperkt de keuze van consumenten." En: "Het leidt tot een onnatuurlijke aankoop en verstoort de markt."

Weten wanneer er meer EV's van Toyota aankomen? Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

EV-verkopen Californië stijgen

Recente verkopen tonen echter aan dat de Californische consument steeds vaker voor een elektrische auto kiest. Geheel vrijwillig. Ongeveer 22 procent van de verkopen in de eerste negen maanden van 2024 is een EV zonder uitstoot.

Wat Toyota doet, is preken voor eigen parochie. Hoe goot het merk ook is, het heeft al jaren slechts één batterij-elektrische auto, de Toyota bZ4X. Dan zijn er nog de waterstofauto Toyota Mirai en twee plug-in modellen (Prius en RAV4), maar dat is het wel.

Toyota moet haast maken

Het grootste deel van het Toyota-aanbod bestaat uit hybride modellen. Maar die telt Californië niet mee. Toyota moet haast maken met zijn EV-strategie wil het zijn verkopen op peil houden, want twaalf andere staten willen het voorbeeld van Californië volgen, waaronder Washington en New York. Al is het nog even afwachten of dit doorgaat nu de nieuwe president van de Verenigde Staten ene Donald Trump is ...